Maghreb : ce pays dévoile sa stratégie pour capter des fonds sur le marché international

Rabat. Photo: DR

Dans un contexte économique mondial en constante évolution, le Maroc s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de mobilisation de fonds sur les marchés internationaux. À partir du lundi 24 mars 2025, le gouvernement marocain lancera un marathon financier à Paris et à Londres, avec pour ambition d’attirer les investisseurs et de lever des capitaux en euros pour financer des projets structurants. Cette approche audacieuse témoigne de la volonté de Rabat de renforcer sa présence sur les marchés financiers internationaux et de diversifier ses sources de financement.

Face aux besoins croissants de financement pour ses grands chantiers, le Maroc mise sur une nouvelle émission obligataire structurée en deux tranches de 4 et 10 ans. Cette émission, dont le montant exact dépendra des conditions du marché, vise à mobiliser des fonds à des taux compétitifs tout en consolidant la confiance des investisseurs étrangers dans l’économie marocaine.

Cette opération menée dans deux grandes capitales financières européennes, Paris et Londres, constitue une étape clé pour convaincre les institutionnels et les gestionnaires de fonds de souscrire à cette nouvelle offre. Les autorités marocaines mettront en avant la résilience économique du pays, la solidité de son cadre macroéconomique et ses perspectives de croissance soutenues par des réformes ambitieuses.

Si Rabat opte pour cette levée de fonds sur le marché international, c’est avant tout pour financer des projets stratégiques qui nécessitent des capitaux importants. Parmi les priorités figurent le développement des infrastructures, l’accélération de la transition énergétique et le renforcement des secteurs productifs, notamment l’industrie et les nouvelles technologies.

En diversifiant ses sources de financement et en accédant à des investisseurs étrangers, le Maroc espère obtenir des conditions plus avantageuses que celles disponibles sur le marché local. Cette initiative permet aussi de préserver les réserves de change et de maintenir la stabilité du dirham, tout en favorisant une meilleure intégration du pays dans l’économie mondiale.

L’émission de ces nouvelles obligations sera un test grandeur nature pour évaluer la perception des investisseurs quant à la solidité économique du Maroc. Ces dernières années, le royaume chérifien a renforcé son attractivité grâce à des réformes structurelles, une gestion prudente de la dette et une ouverture croissante aux flux financiers internationaux.

Toutefois, les conditions du marché, notamment la volatilité des taux d’intérêt et les tensions économiques mondiales, pourraient influencer l’appétit des investisseurs. Le défi pour le gouvernement marocain sera de proposer une offre suffisamment attractive tout en maîtrisant le coût de l’endettement.