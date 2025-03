Maghreb : ce pays domine le classement du nombre de visas français

Photo Unsplash

Chaque année, des ressortissants de divers horizons sollicitent un visa pour la France, que ce soit pour s’y établir, y poursuivre des études ou effectuer un séjour temporaire. Parmi les pays du Maghreb, l’un d’eux se distingue particulièrement par le nombre de visas accordés à ses citoyens, reflétant des dynamiques migratoires spécifiques ainsi que la nature des relations diplomatiques entre Paris et ses partenaires régionaux.

En 2024, le Maroc a enregistré 283 023 visas délivrés par la France, devançant ainsi l’Algérie, qui en a obtenu 250 095. Cette différence d’environ 30 000 visas confirme la position du Maroc comme premier bénéficiaire des visas français au Maghreb. Comparé à 2023, cette hausse de 17,2 % pour le Maroc et de 19,3 % pour l’Algérie s’inscrit dans un contexte de reprise des mobilités internationales après la crise sanitaire. La Tunisie, bien qu’enregistrant une augmentation plus modérée comprise entre 5 et 10 %, a néanmoins dépassé les 100 000 visas accordés.

Publicité

Les données de 2024 placent ainsi le Maroc au deuxième rang des pays recevant le plus de visas français dans le monde, juste après la Chine, tandis que l’Algérie occupe la troisième place. L’attribution de ces visas s’inscrit dans une dynamique plus large, incluant des titres de séjour pour les primo-arrivants. Sur les 336 710 premiers titres de séjour délivrés cette année-là, le Maroc figure en tête avec 37 100 bénéficiaires.

La mobilité étudiante constitue également un volet significatif des flux migratoires entre la France et les pays du Maghreb. En 2023, 32 147 étudiants algériens étaient inscrits dans des établissements français, et cette tendance s’est poursuivie en 2024. Les étudiants marocains et tunisiens représentent également une part importante des effectifs d’étudiants étrangers en France, illustrant l’attractivité de l’enseignement supérieur français pour la jeunesse maghrébine.

Concernant le taux d’acceptation des demandes de visa, la Tunisie affiche l’un des pourcentages les plus élevés avec un taux de 77 %. Les données spécifiques pour le Maroc et l’Algérie ne sont pas communiquées, mais les tendances indiquent une amélioration globale par rapport aux chiffres de 2023.

Si la situation est favorable pour le Maroc et la Tunisie, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie influencent la délivrance des visas. Les tensions persistantes entre les deux pays ont suscité des spéculations sur une possible réduction du nombre de visas accordés aux Algériens. En janvier 2025, certaines sources ont évoqué une baisse de 28 %, bien que d’autres rapports nuancent cette estimation en mentionnant une diminution de seulement 2 %, en grande partie due à un changement d’opérateur dans la gestion des visas en Algérie.

Publicité

L’usage des visas comme levier diplomatique a été évoqué par le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau, mais aucune mesure officielle de restriction n’a été confirmée. L’évolution des prochains mois permettra de mieux cerner l’impact réel des relations franco-algériennes sur la délivrance des visas, tandis que le Maroc demeure solidement en tête des bénéficiaires au Maghreb.