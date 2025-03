Maghreb: ce pays investit massivement dans les infrastructures hydrauliques

Luis Tosta - Unsplash

Les pays du Maghreb ont connu ces dernières années un mouvement d’investissements significatifs dans diverses infrastructures, soulignant l’importance de répondre aux défis environnementaux et de développement durable. Ces efforts visent à moderniser les systèmes existants tout en prenant en compte les besoins croissants d’adaptation au changement climatique. Le Maroc, conscient de l’impact de la crise hydrique, a opté pour des projets d’envergure dans le domaine des infrastructures hydrauliques.

Le Royaume a pris des mesures stratégiques pour lutter contre la crise de l’eau, en réponse notamment à la grave sécheresse de 2022 qui a exacerbé les problèmes de ressources en eau. Un investissement massif de 143 milliards de dirhams a été alloué à la modernisation des infrastructures hydrauliques et à la mise en place de solutions durables pour gérer cette ressource précieuse. Ces projets comprennent la construction de centres de dessalement d’eau, la réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que l’amélioration des transferts d’eau entre bassins. Ces initiatives visent à répondre à l’urgence d’une gestion efficace de l’eau, tant au niveau national qu’international.

Le Maroc se distingue également en matière de sensibilisation et d’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement. Selon l’enquête Water Insights 2025 de GROHE, le pays est reconnu pour sa prise de conscience de la crise climatique, notamment en ce qui concerne la sécheresse. Les résultats de l’enquête montrent que 72 % des Marocains sont désormais plus sensibilisés aux enjeux liés à l’eau. En parallèle, des alternatives innovantes pour préserver les ressources en eau ont été intégrées dans les pratiques quotidiennes, bien que des obstacles demeurent, tels que les coûts jugés élevés et le manque d’efficacité du système d’information.

Le Maroc se positionne donc parmi les leaders régionaux en matière de gestion durable de l’eau, avec des efforts continus pour atténuer l’impact de la crise hydrique. Ces investissements dans les infrastructures hydrauliques s’inscrivent dans un contexte global où la gestion des ressources en eau est devenue un enjeu crucial pour l’avenir des pays du Maghreb.