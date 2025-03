Maghreb: ce pays mise sur le solaire et l’éolien

Les ressources énergétiques durables s’imposent aujourd’hui comme un levier stratégique pour les économies du futur. Conscientes des enjeux climatiques et économiques, plusieurs nations investissent massivement dans ce secteur afin de diversifier leur mix énergétique. Au Maghreb, un pays se distingue par une dynamique accélérée en faveur des énergies renouvelables.

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans son engagement pour la transition énergétique. Le gouvernement a intensifié ses efforts en matière de développement des énergies renouvelables, avec un plan ambitieux visant à intégrer progressivement l’énergie verte dans le réseau national. Une initiative qui repose sur l’exploitation des vastes ressources solaires et éoliennes du pays.

La planification de ce projet d’envergure inclut la mise en place de 212 sites répartis sur 46 wilayas, destinés à accueillir des infrastructures de production d’énergie renouvelable. Dans un premier temps, 19 stations ont été implantées dans cinq wilayas, marquant ainsi le début d’un déploiement progressif du programme. Selon le Secrétaire d’État chargé des énergies renouvelables, cette orientation stratégique s’inscrit dans un cadre plus large de sécurité énergétique, considérée comme une priorité nationale.

L’année en cours marque un tournant avec l’entrée en production de plusieurs centrales solaires photovoltaïques. Dès l’année prochaine, une nouvelle phase du programme sera enclenchée avec le lancement d’un projet de 1000 MW dédié à l’énergie éolienne. À cette fin, les autorités procèdent actuellement à l’identification de dix sites adaptés pour accueillir des fermes éoliennes onshore.

En exploitant pleinement ses ressources naturelles, l’Algérie entend renforcer son autonomie énergétique et poser les bases de son futur programme d’hydrogène vert. D’ici 2035, l’accent sera mis sur le solaire et l’éolien avant une transition progressive vers l’hydrogène « bleu » puis « vert » à l’horizon 2040. Cette orientation s’appuie sur des études démontrant le potentiel considérable du pays dans ce domaine, le positionnant ainsi comme un acteur clé au niveau régional et international.

Grâce à sa situation géographique avantageuse et à son ensoleillement exceptionnel, l’Algérie ambitionne également de s’imposer sur le marché de l’exportation des énergies renouvelables. L’hydrogène vert et ses dérivés, tels que l’ammoniac et le méthanol, pourraient devenir des atouts majeurs pour l’économie nationale, notamment dans les échanges avec les pays européens.

Avec cette accélération de son programme EnR, l’Algérie mise sur une transformation énergétique durable et stratégique, illustrant ainsi sa volonté de conjuguer développement économique et préservation de l’environnement.