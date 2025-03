Maghreb: ce pays va construire une mosquée en Europe

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

La Confédération islamique italienne (CII) lance un projet ambitieux à Turin : la construction d’une mosquée dans le quartier Aurora. Ce projet, d’un coût de 17 millions d’euros et entièrement financé par le roi Mohammed VI du Maroc, marque une avancée significative pour la communauté musulmane locale, qui priait jusqu’à présent dans des locaux improvisés tels que des garages et des ateliers abandonnés.

Après des années d’attente, les musulmans de Turin vont enfin bénéficier d’un lieu de culte officiel et moderne, équipé d’un minaret et offrant bien plus qu’un simple espace de prière. Le futur édifice inclura également une résidence pour étudiants, une bibliothèque et une salle d’exposition, reflétant une approche culturelle et communautaire plus large.

Un projet structurant pour la communauté

Le site choisi pour ce projet est celui des anciennes usines Nebiolo, un emplacement symbolique pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes. Toutes les autorisations administratives ont été obtenues, et huit millions d’euros auraient déjà été débloqués par le monarque marocain sur le budget total de 17 millions.

Mustapha Hajraoui, président de la CII, insiste sur l’importance de cette initiative, qui va au-delà de la simple construction d’un lieu de culte. Il parle d’une démarche innovante, inspirée par des expériences similaires à Milan et Vérone, visant à créer des espaces ouverts et intégrateurs au sein du tissu social et culturel turinois.

Une dynamique nationale

Cette mosquée s’inscrit dans un contexte plus large, où la Confédération islamique italienne, représentative de la communauté marocaine, gère déjà 233 lieux de culte dans le pays. Les travaux sont prévus pour démarrer en 2026, rappelant un précédent projet de mosquée dans la Circonscription 7 qui n’avait jamais abouti il y a une décennie.