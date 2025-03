Maghreb: ce pays veut à tout prix diversifier ses exportations

Photo Wikimedias

Durant des décennies, l’économie extérieure algérienne s’est construite autour d’une mono-exportation : les hydrocarbures. Le pétrole et le gaz naturel ont dominé plus de 95% des revenus commerciaux du pays depuis les années 1970, exposant ainsi l’État à la volatilité des marchés internationaux. Avant cette hégémonie des combustibles fossiles, l’Algérie misait essentiellement sur l’exportation de produits du terroir tels que les dattes, les agrumes et la production viticole, complétés par l’extraction de fer et de phosphate — des secteurs qui constituaient l’ossature commerciale pendant l’ère coloniale et au début de la période post-indépendance.

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a présidé le 3 mars à une cérémonie marquant le lancement d’opérations commerciales transfrontalières depuis une wilaya industrielle importante. En présence des autorités locales, l’officiel a inauguré l’acheminement de marchandises diverses, signalant ainsi un tournant dans l’approche économique extérieure du pays.

Un éventail grandissant de produits algériens à l’export

L’initiative a mis en avant trois secteurs industriels aux productions complémentaires. Le domaine des matériaux de construction a ouvert la voie avec une première cargaison de carrelage, première étape d’un programme ambitieux programmé pour l’année 2025. Le secteur électroménager n’est pas en reste avec l’expédition d’un lot conséquent comprenant des lave-linge et des appareils frigorifiques. L’industrie du papier et des produits sanitaires a pour sa part contribué avec plusieurs dizaines de conteneurs de papier cellulosique, confirmant la capacité manufacturière nationale à répondre aux normes internationales.

Un rayonnement commercial qui franchit les frontières

Fait marquant souligné par les autorités : les produits algériens atteignent aujourd’hui plus de 120 destinations à travers le monde. Cette réalité témoigne d’une transformation profonde du modèle économique national et découle d’une politique délibérée d’expansion commerciale au-delà du secteur gazier et pétrolier. Les entreprises nationales prouvent ainsi leur aptitude à pénétrer une multiplicité de marchés, tant méditerranéens qu’européens, avec des articles manufacturés générant une valeur ajoutée substantielle.

Ce déploiement commercial orchestré depuis le nord du pays reflète la mutation progressive de l’orientation économique algérienne. En propulsant des produits aussi variés que les revêtements céramiques, l’électroménager et les produits d’hygiène vers diverses destinations méditerranéennes et européennes, l’Algérie concrétise son aspiration à devenir un partenaire commercial incontournable. Cette orientation vers la diversification s’accompagne parallèlement d’investissements dans des filières novatrices, notamment l’énergie photovoltaïque, domaine dans lequel le pays établit progressivement les jalons d’un secteur prometteur susceptible d’ouvrir de nouveaux débouchés à l’exportation.