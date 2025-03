Maghreb: cette destination figure parmi les meilleures escales ensoleillés du monde

Photo : iStock

Le Maroc, terre de contrastes et de couleurs, séduit chaque année des millions de visiteurs venus des quatre coins du monde. Entre ses villes impériales chargées d’histoire, ses paysages à couper le souffle, du désert du Sahara aux montagnes de l’Atlas, et son littoral bordé par l’Atlantique et la Méditerranée, le pays offre une diversité inégalée. Outre son patrimoine architectural et culturel, le Maroc bénéficie d’un climat particulièrement agréable, ce qui en fait une destination prisée tout au long de l’année. Ce potentiel touristique est à nouveau mis en lumière par un récent classement qui le positionne parmi les dix meilleures destinations ensoleillées pour le mois d’avril.

D’après une étude réalisée par le site spécialisé Tempo, le Maroc figure en septième position des destinations les plus ensoleillées en avril. Avec une température moyenne quotidienne atteignant au moins 25°C, il rejoint ainsi des pays reconnus pour leur climat doux et agréable à cette période de l’année. Ce classement, qui attire l’attention des voyageurs en quête de soleil, met en avant la richesse des expériences offertes par le Maroc, alliant détente et découverte culturelle.

Le rapport souligne que le Maroc offre un large éventail d’activités pour les visiteurs. De Marrakech, avec son emblématique place Jemaa el-Fna et son effervescence inimitable, aux jardins luxuriants comme le Jardin Majorelle, en passant par les souks animés où les senteurs d’épices se mêlent aux couleurs des étoffes, le pays ne manque pas d’attraits. En plus de cette atmosphère unique, les visiteurs peuvent profiter de soins spa traditionnels ou encore savourer une gastronomie authentique qui fait la renommée du Maroc à l’international.

Le classement de Tempo place Malte en tête des destinations les plus ensoleillées d’avril, avec une température moyenne de 20°C, suivie par Belize (27°C) et Chypre (21°C). L’Italie et la Grèce affichent quant à elles une moyenne de 19°C, tandis que l’Espagne partage la même température que le Maroc avec 25°C. L’Australie, classée huitième, enregistre également une température moyenne de 25°C. La liste est complétée par la Croatie (18°C) et Las Vegas aux États-Unis (27°C).

Cette reconnaissance conforte la place du Maroc parmi les destinations de choix pour les voyageurs en quête de chaleur et de découvertes. Entre modernité et traditions, le pays continue d’attirer ceux qui souhaitent conjuguer bien-être, culture et nature sous un climat favorable. Ce classement pourrait également contribuer à renforcer l’attractivité touristique du pays en cette période stratégique, marquant ainsi un nouvel atout pour son secteur touristique en plein essor.