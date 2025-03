Maghreb : cette ville bientôt dotée d’un nouvel aéroport international

Marrakech s’apprête à franchir un cap stratégique dans son développement aéroportuaire. Dans la perspective de la Coupe du monde 2030, les autorités marocaines ont décidé de doter Marrakech d’un nouvel aéroport international, un projet d’envergure qui témoigne de la volonté du Royaume de renforcer ses infrastructures pour accompagner son essor touristique et économique.

Situé dans la zone de Sidi Zouine, à proximité de l’autoroute Marrakech-Agadir et de l’axe routier menant à Chichaoua, le futur aéroport ambitionne de devenir un hub régional de premier plan. Avec une capacité d’accueil estimée à 14 millions de passagers par an, il surpassera largement l’aéroport actuel de Marrakech-Ménara, qui atteint aujourd’hui ses limites face à l’afflux croissant de voyageurs.

Outre sa vocation à absorber une demande en constante augmentation, cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans la stratégie du Maroc visant à moderniser et adapter son réseau aéroportuaire aux exigences du tourisme mondial. Marrakech, en tant que destination phare du pays, se positionne ainsi pour accueillir un volume de visiteurs encore plus important, notamment dans le cadre du Mondial 2030, événement que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal.

Ce nouvel aéroport constitue donc bien plus qu’une simple extension logistique. Il reflète l’ambition du royaume chérifien de se hisser au rang des grandes plateformes aériennes internationales et de consolider son attractivité sur l’échiquier mondial du tourisme et des affaires.