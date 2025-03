Maghreb: une ville transforme ses infrastructures

Photo : DR

Au Maghreb, les projets de modernisation des infrastructures prennent de l’ampleur. À Fès, un vaste programme de réhabilitation des axes routiers est en cours, avec pour ambition d’améliorer la mobilité urbaine et d’accompagner la transformation de la ville. Cette dynamique s’inscrit dans une vision plus large visant à doter la région d’équipements adaptés aux exigences contemporaines.

Dans cette perspective, un investissement de 1,78 milliard de dirhams a été mobilisé pour la modernisation des routes menant au complexe sportif de la ville. Cette initiative vise à fluidifier la circulation et à renforcer la sécurité aux abords de cette infrastructure clé. Une convention de partenariat a été validée, actant la répartition des financements entre plusieurs institutions. Le conseil régional contribue à hauteur de 38 millions de dirhams, tandis que le reste du budget est assuré par le ministère de l’Économie et des Finances, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, ainsi que la wilaya de la région Fès-Meknès.

Ce projet s’insère dans le Programme de Développement Régional (PDR) 2022-2027, dont l’enveloppe budgétaire globale s’élève à 29,5 milliards de dirhams. À travers ce cadre stratégique, la région ambitionne de renforcer son attractivité et d’améliorer les conditions de déplacement de ses habitants.

En parallèle, un second programme de modernisation du réseau routier régional a été approuvé. Il concerne l’ensemble des préfectures et provinces de la région et mobilise un budget de plus d’un milliard de dirhams. Cette somme est répartie équitablement entre le conseil régional et ses partenaires institutionnels. L’objectif est d’optimiser le réseau existant, qui s’étend sur 7 625 km et comprend des routes nationales, régionales et provinciales.

Avec ces investissements d’envergure, Fès amorce une transformation profonde de ses infrastructures routières. Ces efforts s’inscrivent dans une volonté plus large d’accompagner le développement urbain et économique de la région, tout en anticipant les besoins liés à l’organisation d’événements internationaux tels que la Coupe du Monde 2030.