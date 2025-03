Maghreb: colère d’un rival après l’annonce d’exercice militaire avec la France

Photo Africatimes

La rivalité entre l’Algérie et le Maroc, ancrée dans l’histoire des deux pays, est devenue plus manifeste ces derniers mois. La récente annonce de la France concernant des exercices militaires avec le Maroc a exacerbé cette tension. L’Algérie, qui a perçu ce projet comme une remise en cause de ses intérêts stratégiques, n’a pas tardé à réagir en convoquant l’ambassadeur de France pour exprimer sa désapprobation. Le pays considère que ces manœuvres pourraient non seulement intensifier les divergences, mais également aggraver la crise diplomatique qui secoue les relations entre Alger et Paris.

Le projet de manœuvres militaires franco-marocaines, baptisé CHERGUI 2025, est prévu pour le mois de septembre dans la région d’Errachidia, une zone proche de la frontière algérienne. Pour Alger, la proximité géographique de ces exercices avec ses frontières renforce la dimension provocatrice de cette initiative. Les autorités algériennes ont souligné que cette collaboration militaire renforcerait les tensions déjà existantes, en particulier à un moment où les relations entre les deux nations sont dans une impasse profonde. Cette crise, marquée par des désaccords sur des sujets géopolitiques majeurs, trouve notamment son origine dans le dossier du Sahara occidental, un territoire revendiqué par le Maroc, mais auquel l’Algérie apporte son soutien politique et militaire.

La France, en menant cette coopération militaire avec le Maroc, semble fragiliser sa position de médiateur traditionnel dans le conflit qui oppose les deux voisins. L’Algérie a exprimé sa fermeté, avertissant que ce projet d’exercices ne ferait qu’« alimenter la crise » et risquerait d’intensifier un climat de méfiance déjà bien installé. Ces manœuvres, si elles se concrétisent, marqueraient un point de non-retour dans une relation bilatérale déjà en crise depuis plusieurs mois.

Alors que la tension continue de monter, la diplomatie algérienne insiste sur le fait que de tels actes ne contribueront en aucun cas à la stabilité de la région, mais risquent plutôt de nuire à la paix et à la coopération entre les pays. La question du Sahara occidental reste au cœur des différends, avec des répercussions directes sur les relations entre l’Algérie et le Maroc, ainsi qu’avec la France, un acteur clé dans le dossier.