Maghreb : des villes se dotent d’équipements de surveillance de pointe

Rabat. Photo: DR

À l’aube de grands événements sportifs internationaux, le Maroc renforce son dispositif sécuritaire urbain en misant sur des technologies de pointe. Rabat et Agadir figurent parmi les premières villes du royaume à bénéficier d’un système de vidéosurveillance avancé, intégrant intelligence artificielle (IA) et Deep Learning, une initiative stratégique pour améliorer la sécurité publique et fluidifier la gestion urbaine.

Dans cette dynamique, la Société Rabat Région Aménagements a récemment lancé un appel d’offres pour l’installation de ce système à Rabat, avec un budget de plus de 108 millions de dirhams. L’objectif est de doter la capitale d’un réseau intelligent de caméras capables d’analyser les flux de circulation, de détecter des comportements suspects en temps réel et d’optimiser les interventions des forces de l’ordre.

Le choix de cette modernisation n’est pas anodin. Avec l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) et la co-organisation du Mondial 2030 avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc veut assurer une gestion efficace des foules et prévenir les risques sécuritaires. Ce projet s’inscrit aussi dans une vision plus large de « Smart City », où les technologies numériques contribuent à une meilleure gouvernance urbaine.

Au-delà des enjeux sécuritaires, ce dispositif ouvre la voie à d’autres applications, à savoir l’optimisation du trafic routier, la lutte contre les incivilités et soutien aux opérations de secours. Avec ces innovations, le Maroc confirme sa volonté de moderniser ses infrastructures et d’adopter des solutions intelligentes pour faire de ses villes des modèles en matière de gestion sécuritaire et technologique.