Maghreb : deux pays encensent leur collaboration

Mohammed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie (© BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP )

Depuis plusieurs années, l’Algérie et la Mauritanie entretiennent des échanges qui se sont consolidés à travers des initiatives récentes. Les deux nations, historiquement liées par des partenariats économiques et des projets transfrontaliers – tels que la modernisation des postes frontaliers et le développement d’infrastructures favorisant les échanges commerciaux – affichent aujourd’hui une dynamique renouvelée. Les actualités récentes mettent en avant des accords visant à stimuler le commerce bilatéral, renforcer la mobilité et favoriser le transfert d’expertises, soulignant ainsi l’importance de ces relations dans la région maghrébine.

Des liens bilatéraux renforcés

Le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, a récemment dialogué par téléphone avec son homologue mauritanien, Mokhtar Ould Ajay. Au cours de cet échange, les deux responsables ont partagé leur satisfaction quant à la qualité des collaborations existantes. Ils ont évoqué les avancées dans divers secteurs, notamment les projets d’infrastructures destinés à faciliter l’intégration régionale et les échanges économiques. Les interlocuteurs ont également abordé les enjeux régionaux et internationaux, en rappelant l’importance de soutenir des initiatives conjointes qui profitent aux deux pays.

Des perspectives pour de futurs projets

Les responsables algérien et mauritanien se sont engagés à poursuivre le développement de projets communs, en mettant l’accent sur l’amélioration des réseaux de transport et la stimulation des échanges commerciaux. Ils ont souligné la volonté de leurs gouvernements de coordonner les actions dans divers domaines, afin de soutenir un développement économique durable et de répondre aux défis régionaux actuels. Ce dialogue, fruit d’une coopération étroite, laisse entrevoir des opportunités nouvelles pour renforcer davantage les liens entre les deux nations.