Maghreb: deux terroristes neutralisés

Photo DR

Le terrorisme demeure une menace complexe et persistante qui touche de nombreux pays à travers le monde. Les gouvernements, au sein d’une solidarité internationale croissante, mènent des actions fermes et résolues pour éliminer cette menace. Qu’il s’agisse de la prévention, de l’intelligence, des opérations militaires ou des politiques de coopération régionale, la lutte contre le terrorisme reste un impératif mondial. Dans cette dynamique, l’Algérie poursuit ses efforts pour sécuriser ses frontières et préserver la paix. Récemment, deux terroristes étrangers ont été neutralisés en Algérie.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé, ce samedi, que deux individus liés à des activités terroristes ont été abattus à In Guezzam, à la suite d’une opération de l’Armée nationale populaire (ANP). L’opération s’est déroulée le vendredi 21 mars 2025, après que les deux terroristes aient tenté de pénétrer le territoire national.

Les forces algériennes ont saisi plusieurs objets et équipements importants lors de l’opération, confirmant leur efficacité sur le terrain. Parmi les récupérations, un fusil de précision, trois chargeurs de munitions, un lot conséquent de munitions, un téléphone Thuraya ainsi qu’un véhicule tout-terrain ont été saisis. Ces résultats sont le fruit d’une vigilance continue des forces de l’ANP, qui réaffirment ainsi leur engagement à protéger le pays contre toute forme d’agression terroriste.

Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus du pays pour endiguer le terrorisme, une menace toujours actuelle, tout en mettant en avant la capacité et la réactivité des forces armées nationales face à de telles incursions.