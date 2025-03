Maghreb: du méthanol bientôt produit localement grâce à un partenariat stratégique

Photo d'illustration

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa diversification économique avec le lancement d’un projet stratégique dans l’industrie pétrochimique. Un partenariat entre le conglomérat industriel algérien Souakri et l’entreprise azerbaïdjanaise Azerbaijan Methanol Company LLC (AzMeCo) permettra la production de méthanol sur le sol algérien. Cette initiative vise à renforcer la position du pays sur le marché mondial et à accroître la valeur ajoutée de son secteur industriel.

Signé en marge du Salon international de l’alimentation de Londres, tenu du 17 au 19 mars, l’accord entre les deux entreprises prévoit la création d’une joint-venture baptisée « Algeria Methanol Company ». Ce partenariat aboutira à la construction d’une usine de production de méthanol de pointe, dotée d’une capacité initiale d’un million de tonnes par an et nécessitant un investissement estimé à un milliard de dollars. Le projet, qui bénéficie du soutien des autorités algériennes, s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale visant à diversifier l’économie et à attirer des investissements étrangers dans le secteur industriel.

Le méthanol, élément clé de l’industrie chimique, entre dans la fabrication de nombreux produits dérivés essentiels, notamment l’ammoniac, l’urée et le formaldéhyde. En intégrant ces segments à sa production, l’Algérie aspire non seulement à réduire sa dépendance aux importations, mais aussi à s’imposer comme un fournisseur majeur sur les marchés internationaux. AzMeCo, qui dispose d’une expertise reconnue dans la production de méthanol, accompagnera le développement technique et opérationnel du projet, garantissant ainsi des standards de production élevés.

Lors de la cérémonie de signature, en présence de l’ambassadeur d’Algérie à Londres et d’un représentant du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, les dirigeants des deux entreprises ont souligné l’importance stratégique de cette collaboration. Abdenour Souakri, président du groupe algérien, a mis en avant le rôle central du projet dans le renforcement du tissu industriel du pays et sa compétitivité à l’échelle mondiale. De son côté, Nizami Piriyev, président d’AzMeCo, a salué les atouts de l’Algérie, notamment son emplacement stratégique et le dynamisme de son marché industriel.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large portée par le groupe Souakri, qui diversifie progressivement ses activités au-delà de la production de ciment et des matériaux de construction. Parallèlement à l’accord avec AzMeCo, le groupe a signé un autre partenariat avec la société suisse Casale Technology pour la construction d’une usine d’engrais NPK, d’une capacité de 100 000 tonnes par an, représentant un investissement de 50 millions de dollars.

Outre son engagement dans la pétrochimie, le groupe a également lancé un projet novateur dans l’agriculture avec la culture de tomates cerise en plein désert, à El Meghaïer, en collaboration avec une entreprise hollandaise. Cette production, destinée en grande partie à l’exportation, illustre la volonté du conglomérat de s’imposer dans divers secteurs stratégiques.

Avec ces projets, le groupe Souakri confirme son rôle moteur dans l’industrialisation et la modernisation de l’économie algérienne. Le partenariat avec AzMeCo, en particulier, marque une avancée significative vers l’émergence d’une industrie pétrochimique compétitive, capable de répondre aux exigences du marché mondial et de contribuer durablement au développement économique du pays.