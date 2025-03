Maghreb-Europe : un accord pour la suppression réciproque des visas

Photo Unsplash

L’Algérie et la Slovénie viennent de franchir un cap dans leur coopération. La libre circulation des populations africaines sur d’autres continents est un défi. Les autorités africaines ne cessent de mettre en place des mécanismes pour faciliter les déplacements de leurs ressortissants à l’extérieur.

L’Algérie avec son aura diplomatique a signé diverses exemptions de visas avec d’autres nations. Le dernier exemple en date concerne la Slovénie. En outre, les deux pays ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales.

Un accord d’exemption mutuelle de visa a été conclu, permettant aux détenteurs de passeports diplomatiques et de mission de circuler plus librement entre les deux pays. L’accord a été officialisé par un décret présidentiel. Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique de facilitation des déplacements officiels entre l’Algérie et la Slovénie, visant à fluidifier les échanges institutionnels et à renforcer la coopération dans divers domaines.

A noter que cette exemption de visa concerne pour le moment les titulaires de passeports diplomatiques et de mission, à savoir les représentants gouvernementaux et fonctionnaires en mission officielle. Si cette mesure reste limitée aux acteurs institutionnels, elle pourrait constituer une première étape vers un assouplissement plus large des conditions de voyage entre les deux pays.

Alger et Ljubljana entretiennent des relations diplomatiques solides, et cet accord illustre leur volonté commune de faciliter les interactions bilatérales. À terme, cette initiative pourrait ouvrir la voie à de nouvelles discussions sur la mobilité des citoyens et au renforcement des échanges économiques et culturels.