Maghreb: évolution progressive de la croissance économique d’un pays

La performance économique d’un pays se mesure à travers divers indicateurs, dont la croissance du PIB, qui reflète l’évolution de la production nationale et son dynamisme. Selon les prévisions de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Tunisie connaîtra une progression de sa croissance économique au cours des prochaines années, portée par plusieurs facteurs structurels et conjoncturels.

D’après les estimations de l’institution financière, le taux de croissance tunisien atteindrait 1,2 % en 2024, avant de s’élever à 1,8 % en 2025, puis à 2,2 % en 2026. Cette dynamique s’explique par des efforts d’assainissement budgétaire visant à maîtriser les finances publiques, ainsi que par une amélioration des performances à l’exportation et une augmentation des recettes touristiques. La réduction du déficit budgétaire, estimée à 6,3 % du PIB en 2025, contribuerait également à renforcer la stabilité économique du pays, avec un objectif de 5,5 % à moyen terme.

Parallèlement, l’inflation a connu un recul significatif, passant de 9,5 % en 2023 à 7,1 % en 2024, traduisant un certain apaisement des tensions sur les prix. Toutefois, le taux de chômage s’est légèrement accru pour atteindre 16 %, soulignant des défis persistants sur le marché du travail. Sur le plan de la dette publique, un léger allègement est prévu, avec une réduction de 82,2 % du PIB à 80,5 % en 2025, illustrant une volonté de maîtrise de l’endettement national.

En ce qui concerne le commerce extérieur, l’amélioration du solde du compte courant a été favorisée par une contraction des importations et une progression des exportations, notamment dans les secteurs des produits mécaniques et électriques, ainsi que de l’huile d’olive. Ces évolutions ont permis de stabiliser les réserves de change autour de 25 milliards de dollars, assurant une couverture de 3,7 mois d’importations.

À travers ces projections, la BERD anticipe une consolidation progressive de l’économie tunisienne, bien que des défis subsistent, notamment sur le plan social et financier. La mise en œuvre de réformes structurelles et le renforcement de la compétitivité des secteurs clés pourraient être déterminants pour maintenir cette trajectoire de croissance jusqu’en 2026.