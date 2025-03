Bourses au Maghreb: une incroyable performance annoncée par les autorités

Photo Pixabay

Dans toute économie, la bourse demeure un levier essentiel pour accéder aux financements et stimuler l’innovation. Elle joue un rôle central en facilitant la mobilisation de capitaux, élément déterminant pour soutenir la croissance des entreprises et renforcer la confiance des investisseurs.

Une performance boursière remarquable à Alger

Les récentes évolutions témoignent d’une dynamique exceptionnelle sur le marché algérien. La valorisation de la Bourse d’Alger a enregistré une progression marquée, passant de 68 milliards de DA en 2023 à 520 milliards de DA en 2024, soit une hausse de 700%. Les perspectives pour 2025 restent ambitieuses, avec une capitalisation envisagée de 740 milliards de DA, notamment grâce à l’entrée en bourse de la Banque de Développement Local (BDL). Par ailleurs, la COSOB étudie actuellement l’inscription de deux à trois entreprises privées, avec une attention particulière portée aux sociétés industrielles.

Lancement d’une solution numérique pour le financement

Dans le cadre d’une modernisation des outils financiers, une nouvelle plateforme numérique, « Yinvesti », vient d’être approuvée par les autorités compétentes. Conçue pour fonctionner comme une bourse électronique, cette solution vise à offrir aux petites entreprises, startups et porteurs de projets innovants un accès facilité au financement, avec des montants pouvant atteindre 20 millions de DA par an, d’après les indications de Kheireddine Boulefaa, président du Conseil d’administration de Yinvesti.

La dynamique actuelle pourrait également avoir des retombées significatives sur le plan régional et pour le développement des PME. En effet, la progression de la Bourse d’Alger est susceptible d’accroître l’attractivité du marché financier auprès des investisseurs étrangers, renforçant ainsi la visibilité et la crédibilité de l’économie algérienne dans l’ensemble du Maghreb. De surcroît, en facilitant l’accès aux capitaux via des dispositifs innovants, ces évolutions ouvrent de nouvelles perspectives pour les petites et moyennes entreprises, favorisant une diversification des financements et soutenant durablement le développement économique.