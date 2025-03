Maghreb: exportation de la première cargaison de câbles électriques vers le Togo

Photo : stock.adobe.com

Les câbles électriques jouent un rôle fondamental dans la transmission de l’énergie et des signaux électriques. Utilisés dans divers domaines, allant des infrastructures industrielles aux équipements domestiques, ils assurent le transport sécurisé du courant électrique entre les sources d’alimentation et les dispositifs de consommation. Leur fabrication repose sur des matériaux conducteurs comme le cuivre ou l’aluminium, entourés d’une isolation garantissant la protection contre les courts-circuits et les interférences électromagnétiques. Essentiels au bon fonctionnement des réseaux électriques, ils s’adaptent aux exigences spécifiques de chaque secteur, qu’il s’agisse de la distribution d’électricité, des télécommunications ou encore des systèmes informatiques.

Une avancée notable vient d’être enregistrée dans l’industrie algérienne des câbles électriques avec la première exportation de ces équipements vers le Togo. Cette opération, réalisée par l’entreprise privée Azan Energy, marque une étape significative dans l’ouverture de la production nationale aux marchés extérieurs. Installée dans la commune de Ksar El-Hirane, dans la wilaya de Laghouat, la société s’est spécialisée dans la fabrication de câbles électriques conformes aux normes internationales, renforçant ainsi la compétitivité du secteur industriel local.

Publicité

Lors de l’expédition de cette première cargaison, les autorités locales ont mis en avant l’importance de ce développement pour l’économie régionale. Selon le wali de Laghouat, cette initiative s’inscrit dans une dynamique globale visant à encourager l’investissement et à favoriser l’essor des industries nationales. Il a également rappelé que le soutien aux entreprises exportatrices contribue directement à la création d’emplois et à la consolidation du développement socioéconomique.

Dans une démarche stratégique, Azan Energy ambitionne d’étendre davantage sa présence à l’international, en ciblant de nouveaux marchés en Afrique de l’Ouest. Cette expansion s’appuie sur la qualité et la conformité de ses produits aux standards en vigueur, un facteur clé dans l’acceptation des câbles électriques algériens à l’étranger. Pour accompagner cette dynamique, les responsables locaux insistent sur la nécessité de lever les barrières administratives et techniques qui pourraient freiner les initiatives des investisseurs.

L’exportation de cette première cargaison vers le Togo illustre ainsi le potentiel de l’industrie algérienne à se positionner sur des marchés extérieurs. L’essor de ce secteur pourrait ouvrir la voie à d’autres opportunités commerciales, consolidant ainsi la place de l’Algérie dans le domaine de la production et de l’exportation de câbles électriques.