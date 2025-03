Maghreb: la course aux armements s’accélère

Photo d'illustration : DR

À l’heure où les dépenses militaires mondiales atteignent des niveaux sans précédent, dépassant les 2 000 milliards de dollars annuels selon les dernières estimations, la modernisation des arsenaux s’impose comme une priorité stratégique pour de nombreux États. Cette tendance touche particulièrement les puissances régionales qui cherchent à affirmer leur influence et à sécuriser leurs frontières face à des menaces perçues comme grandissantes. L’augmentation constante des budgets de défense reflète une méfiance croissante entre nations voisines et une volonté d’acquérir des équipements toujours plus sophistiqués pour garantir leur supériorité technologique.

Le Maroc mise sur la technologie américaine de pointe

Les négociations entre Rabat et Washington concernant l’acquisition d’avions de combat de dernière génération progressent significativement. Selon Mekkaoui, les Américains proposent au royaume chérifien deux options majeures : les F-35 ou les F-22. Ce dernier modèle représenterait une avancée stratégique considérable pour les forces aériennes marocaines, surpassant nettement les capacités opérationnelles des Soukhoï 35 et offrant au pays une exclusivité partagée avec seulement quelques nations, dont Israël.

L’Algérie renforce son partenariat militaire avec la Russie

Alger intensifie sa collaboration avec Moscou en matière d’armement, comme en témoigne l’intégration récente des chasseurs russes Soukhoï Su-35S à sa flotte aérienne, concrétisant un accord de 2018 pour l’achat de 24 appareils. Cette coopération s’est encore renforcée en février avec la commande de deux escadrons de Su-57, faisant de l’Algérie le premier acheteur étranger de ce chasseur russe de nouvelle génération et confirmant sa position comme deuxième importateur mondial d’armements russes après l’Inde.

Des ouvertures diplomatiques vers Washington

Parallèlement à son alliance traditionnelle avec Moscou, l’Algérie a récemment multiplié les initiatives diplomatiques en direction des États-Unis. Ces tentatives de rapprochement visent à diversifier ses partenariats stratégiques et à réduire sa dépendance exclusive envers la Russie. Les discussions ont notamment porté sur une possible coopération dans les domaines de la cybersécurité et des technologies de surveillance des frontières, sans toutefois remettre en question les contrats d’armement majeurs conclus avec les Russes.

Perspectives régionales

L’intensification de cette course aux armements dessine un avenir incertain pour le Maghreb. Si elle témoigne d’une volonté de modernisation militaire légitime, cette dynamique risque d’accentuer les tensions existantes et de compromettre les efforts de coopération régionale. L’acquisition d’équipements toujours plus sophistiqués par le Maroc et l’Algérie pourrait déclencher un cycle d’escalade coûteux, détournant des ressources précieuses du développement économique et social dont ces pays ont cruellement besoin.

La stabilité future de la région dépendra largement de la capacité de ces puissances à transformer leur puissance militaire en levier diplomatique plutôt qu’en source d’antagonisme. L’implication croissante d’acteurs extérieurs comme les États-Unis, la Russie, mais aussi la Chine et certains pays européens, contribue à complexifier davantage l’équation sécuritaire maghrébine, invitant à une vigilance accrue pour éviter que la modernisation des arsenaux ne dégrade plutôt qu’elle n’améliore la sécurité collective.