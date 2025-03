Maghreb: la région PACA frappée par l’épidémie de rougeole venue d’un pays

Photo : Bilanol

Certaines épidémies franchissent les frontières et s’installent dans d’autres territoires. C’est le cas de la rougeole, dont la flambée observée au Maroc a des répercussions en France, notamment en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Depuis le début de l’année, 21 cas y ont été recensés, représentant un tiers des infections nationales. Ce phénomène inquiète les autorités sanitaires qui rappellent l’importance de la vaccination.

Les données communiquées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA indiquent que les adultes sont majoritairement concernés, avec 14 cas recensés parmi eux. De plus, près de 30 % des personnes touchées ont nécessité une hospitalisation, certaines souffrant de complications neurologiques ou respiratoires.

Les Alpes-Maritimes sont le département le plus affecté avec neuf cas, suivies des Bouches-du-Rhône (sept cas) et du Var (trois cas). Un foyer épidémique a notamment été signalé au lycée Thiers de Marseille début février, où cinq cas ont été confirmés.

Face à cette propagation, l’ARS PACA met en avant la nécessité d’une couverture vaccinale suffisante. Elle exhorte la population, y compris les adultes, à vérifier leur statut vaccinal et à effectuer un rattrapage si nécessaire, conformément aux recommandations en vigueur. Une vigilance particulière est recommandée aux voyageurs en provenance ou à destination des zones où la rougeole circule activement, comme le Maroc.

En France, la vaccination contre la rougeole est obligatoire depuis 2018. L’ARS rappelle que cette maladie est hautement contagieuse, se propageant dix fois plus rapidement que la grippe. L’enjeu est donc de limiter la transmission et d’éviter une extension plus large de l’épidémie sur le territoire national.