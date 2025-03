Maghreb : le géant américain NVIDIA prévoit une usine dans ce pays

Jensen Huang. (photo: dock. nvidia)

NVIDIA, géant mondial des technologies de l’intelligence artificielle, s’apprête à accélérer son développement en Afrique, avec une attention particulière portée au Maroc. Après avoir confirmé son implantation en Afrique du Sud, l’entreprise envisage d’étendre ses activités à d’autres pays du continent, notamment le Maroc, l’Égypte et le Nigeria. Ce choix témoigne du rôle croissant du Royaume dans l’écosystème numérique africain et de son attractivité en tant que hub technologique.

Le Maroc se distingue par son engagement en faveur de la transformation numérique et son environnement propice à l’innovation. Grâce à ses infrastructures modernes, son cadre réglementaire favorable et la montée en puissance de ses talents technologiques, le pays attire de plus en plus d’investisseurs internationaux dans le domaine des nouvelles technologies.

L’essor des incubateurs, la multiplication des formations en intelligence artificielle et l’intégration croissante de solutions numériques dans des secteurs clés font du Maroc un terrain fertile pour le développement de l’IA. L’intérêt de NVIDIA pour le marché marocain s’inscrit également dans un contexte de montée en puissance de l’intelligence artificielle sur le continent.

Le Maroc, grâce à sa position géographique stratégique et son rôle de passerelle entre l’Europe et l’Afrique, pourrait jouer un rôle central dans cette dynamique. L’implantation de centres de données et le développement d’infrastructures dédiées à l’IA contribueraient non seulement à renforcer les capacités locales, mais aussi à stimuler la recherche et l’innovation, en collaboration avec les universités et les start-ups marocaines.

Si NVIDIA concrétise son projet d’implantation au Maroc, cela pourrait marquer une avancée majeure pour le pays et pour l’ensemble de la région. En devenant un acteur clé de l’intelligence artificielle en Afrique, le Maroc renforcerait sa compétitivité et son attractivité auprès des entreprises technologiques internationales, consolidant ainsi son ambition de devenir un leader de l’innovation sur le continent.