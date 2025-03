Maghreb: le rapprochement avec Israël inquiète en Europe

Benyamin Nétanyahou (Photo : Reuters / RONEN ZVULUN)

Le Maroc et Israël ont connu un tournant historique dans leurs relations diplomatiques en décembre 2020, lorsque les deux pays ont normalisé leurs liens dans le cadre des Accords d’Abraham, sous l’égide de l’administration Trump. Cette normalisation a mis fin à des décennies de relations officieuses et discrètes. Le royaume chérifien a obtenu en contrepartie la reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le Sahara occidental, territoire disputé. Cette évolution diplomatique majeure s’est rapidement traduite par l’établissement de liaisons aériennes directes, l’ouverture de bureaux de liaison et une intensification significative des échanges économiques, culturels et technologiques entre Rabat et Tel-Aviv.

Des projets énergétiques qui suscitent des tensions

L’Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc a conclu en octobre 2021 un accord avec une entreprise israélienne pour l’exploration pétrolière et gazière dans les eaux du Sahara. Le périmètre concerné se situe au sud des îles Canaries, archipel espagnol qui constitue une région ultrapériphérique de l’Union européenne, entre Dakhla et la frontière mauritanienne, une zone aux délimitations maritimes contestées.

Cette collaboration énergétique a provoqué de vives réactions aux îles Canaries. José Miguel Barragán, porte-parole du groupe parlementaire Coalition canarienne (CC) à la tête du gouvernement autonome régional, a manifesté son inquiétude face à cette alliance. Il a appelé Madrid à reprendre les négociations avec Rabat afin de clarifier les frontières des eaux territoriales de l’archipel espagnol.

Le responsable politique canarien a également critiqué la « position défensive » de la diplomatie espagnole dans ce dossier, estimant que le gouvernement central n’a pas suffisamment défendu les intérêts de ce territoire européen face aux ambitions marocaines soutenues par Israël.

Une coopération militaire et sécuritaire approfondie

La collaboration entre le Maroc et Israël dépasse largement le cadre énergétique. Le domaine militaire constitue un axe prioritaire de ce partenariat stratégique. Depuis la normalisation, plusieurs accords de défense ont été signés, permettant au Maroc d’acquérir des technologies militaires israéliennes avancées.

Des systèmes de défense aérienne, des drones de surveillance et d’attaque ainsi que des technologies de renseignement israéliennes ont été fournis aux forces armées marocaines. Des exercices militaires conjoints ont également été organisés, renforçant l’interopérabilité entre les forces des deux pays. La cybersécurité représente un autre volet important de cette coopération, avec le partage d’expertise dans la lutte contre les menaces numériques et le terrorisme.

Cette alliance militaire modifie l’équilibre des forces dans la région, notamment vis-à-vis de l’Algérie, qui observe avec préoccupation ce rapprochement entre son voisin et l’État hébreu. Pour l’Europe, et particulièrement pour l’Espagne, cette nouvelle donne géopolitique soulève des questions de sécurité régionale et de stabilité en Méditerranée occidentale.