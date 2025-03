Maghreb: offensive judiciaire contre le fils de Sarkozy

Louis Sarkozy. Photo : Apayda Alain/ABACA

Depuis plusieurs semaines, les déclarations de Louis Sarkozy ont suscité de vives réactions en Algérie. Certains propos tenus par le fils de l’ancien président français Nicolas Sarkozy ont été perçus comme provocateurs et ont alimenté une tension déjà palpable entre les deux pays. Face à cette situation, Alger a décidé de porter l’affaire devant la justice, selon le média « L’Algérie Aujourd’hui« .

L’ambassade d’Algérie en France aurait officiellement saisi la justice en déposant une plainte contre Louis Sarkozy informe le média algérien. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par des déclarations controversées qui ont ravivé des crispations diplomatiques. Parmi les propos reprochés, figure une déclaration dans laquelle Louis Sarkozy aurait évoqué des mesures de représailles en cas d’interpellation d’un écrivain en Algérie. Il aurait notamment mentionné l’idée de « brûler l’ambassade« , des mots qui ont été perçus comme un appel à la violence.

Cette prise de position s’inscrit dans un climat déjà tendu entre Paris et Alger, malgré les tentatives du président Emmanuel Macron de maintenir un dialogue apaisé. La réaction des autorités algériennes traduit une volonté de faire valoir leur souveraineté et de répondre, par les voies légales, à des propos jugés inacceptables. En engageant cette procédure judiciaire, l’Algérie ne cherche pas à exacerber les tensions, mais entend réaffirmer l’importance du respect des institutions et des relations diplomatiques.

Louis Sarkozy, qui a grandi aux États-Unis avant de s’installer en France, s’est récemment illustré par des prises de position tranchées sur plusieurs sujets internationaux. Ses déclarations ont été relayées par différents médias et ont suscité de nombreux commentaires, certains dénonçant un ton excessif et