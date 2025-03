Maghreb: plusieurs accords stratégiques singés lors d’un salon à Londres

© Pixabay

L’Algérie s’affirme comme un acteur clé de l’économie mondiale en développant sa présence sur la scène internationale. Le pays, conscient de l’importance de diversifier ses secteurs d’activité, multiplie les accords bilatéraux avec des partenaires étrangers dans le but de stimuler ses industries et d’attirer des investissements. Cette dynamique témoigne de la volonté des autorités algériennes de moderniser le pays, en particulier à travers des partenariats stratégiques dans des secteurs aussi variés que l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et les énergies renouvelables.

Lors du Salon de l’industrie agroalimentaire et des boissons (IFE 2025) à Londres, l’Algérie a renforcé ses liens économiques avec le Royaume-Uni, marqués par la signature d’accords d’une valeur totale d’un milliard de dollars. Cinq entreprises algériennes, spécialisées dans différents domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire, ont ainsi scellé des mémorandums d’entente et des contrats de partenariat qui visent à développer des projets communs, notamment dans la production d’engrais et de méthanol.

Publicité

Parmi ces entreprises, l’Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques (DCAS), ainsi que des groupes comme Souakri et CEBON, ont joué un rôle clé en exposant leurs produits à forte valeur ajoutée, notamment des dattes, de l’huile d’olive, du safran et des fruits frais. Ces accords ouvrent des perspectives intéressantes pour l’Algérie, permettant à ses entreprises de diversifier leur production et de se positionner comme des acteurs incontournables sur le marché international.

L’importance de ces accords dépasse la simple question économique. Ils s’inscrivent dans une vision globale de transformation du secteur agricole algérien et de diversification de son économie, une stratégie entamée depuis plusieurs années. En 2024, les échanges commerciaux entre l’Algérie et le Royaume-Uni ont atteint 1,7 milliard de dollars, soulignant le potentiel de coopération entre les deux nations.