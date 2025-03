Elon Musk réalise un coup à 33 milliards $

Elon Musk (Evan Vucci)

Elon Musk continue de bousculer l’univers de la technologie avec une nouvelle annonce fracassante : la fusion de xAI, son entreprise spécialisée en intelligence artificielle, avec X (anciennement Twitter). Cette opération stratégique valorise désormais la plateforme sociale à 33 milliards de dollars, marquant une étape clé dans la transformation de X en un écosystème technologique intégrant IA, communication et distribution de contenus.

Avec cette fusion, Musk ne se contente pas d’un simple rapprochement financier : il veut faire de X un laboratoire grandeur nature pour l’IA générative. Son objectif ? Exploiter les données massives générées par des millions d’utilisateurs pour affiner et perfectionner les modèles développés par xAI.

Publicité

En combinant la puissance de calcul, les modèles d’IA et la distribution de X, Musk cherche à créer une plateforme capable de rivaliser avec OpenAI, Google DeepMind et d’autres acteurs majeurs du secteur. « Les avenirs de xAI et X sont étroitement liés », a déclaré Musk dans un message posté sur X, soulignant l’importance de cette fusion pour accélérer le développement de l’intelligence artificielle dans un cadre ultra-connecté.

L’intégration de xAI à X offre une opportunité inédite aux investisseurs de l’ancien Twitter. Ceux qui avaient misé sur la plateforme rachetée par Musk en 2022 peuvent désormais profiter de la valorisation croissante du secteur de l’IA, un domaine en pleine effervescence. En redistribuant la valeur de xAI aux actionnaires de X, Musk cherche à attirer davantage de capitaux pour financer ses ambitions technologiques. Cette annonce intervient à un moment où les entreprises d’intelligence artificielle atteignent des valorisations records.

La fusion entre X et xAI pourrait renforcer la position de Musk sur ce marché ultra-compétitif et accélérer le développement de Grok, l’IA conversationnelle développée par xAI. Avec cette fusion, Elon Musk semble rapprocher X de son ambition initiale : créer une « super application » mêlant réseaux sociaux, paiements, messagerie et intelligence artificielle. Ce modèle, inspiré de WeChat en Chine, pourrait transformer X en une plateforme incontournable pour l’interaction numérique et l’automatisation des échanges.