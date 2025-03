Maghreb: pourquoi les tensions avec l’Espagne risquent d’augmenter

Pedro Sanchez (AP)

Les relations entre le Maroc et l’Espagne ont été marquées par de nombreuses crises diplomatiques au fil des décennies. Les contentieux territoriaux constituent le cœur de ces frictions, notamment autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla que Rabat considère comme parties intégrantes du territoire marocain. La crise de l’îlot Perejil en 2002, lorsque les forces marocaines ont occupé ce rocher inhabité avant d’être délogées par l’armée espagnole, illustre la fragilité des rapports bilatéraux. Les désaccords sur les frontières maritimes, les droits de pêche et la question du Sahara occidental alimentent régulièrement les tensions. Aujourd’hui, c’est autour des ressources sous-marines des îles Canaries que se cristallisent les nouvelles rivalités.

L’armée espagnole a récemment déployé un impressionnant dispositif militaire lors de l’exercice « Sirius » aux îles Canaries. Cette manœuvre, la plus importante jamais organisée dans la région, visait clairement à affirmer la souveraineté de Madrid face aux revendications marocaines sur le mont Tropic, un sous-marin situé à 500 kilomètres au sud de l’île d’El Hierro.

Une démonstration aérienne sans précédent

L’opération a mobilisé des moyens considérables: 600 militaires engagés directement dans les exercices tactiques et 900 autres assurant la logistique et les communications. La présence aérienne s’est révélée particulièrement massive avec 27 aéronefs espagnols survolant l’archipel – 11 Eurofighters, 16 F-18 et plusieurs drones Predator – représentant près d’un cinquième de la flotte de chasse du pays. Le Portugal, qui partage des intérêts maritimes dans cette zone en raison de sa proximité avec Madère, a également participé en envoyant trois chasseurs F-16.

Le scénario des manœuvres reproduisait un affrontement entre deux nations fictives, Feroxia et Bluceronia, se disputant le contrôle des richesses sous-marines. La similitude avec la situation réelle entre l’Espagne et le Maroc n’avait rien de fortuit, Madrid cherchant à évaluer sa capacité de réponse face à une éventuelle tentative marocaine de s’approprier les ressources du mont Tropic.

Le trésor géologique des Canaries

L’enjeu de ces tensions réside principalement dans les richesses exceptionnelles que recèle ce mont sous-marin. Le Tropic constitue l’une des plus importantes réserves mondiales de terres rares, ces métaux stratégiques indispensables aux technologies modernes, des smartphones aux énergies renouvelables en passant par l’industrie de défense.

L’Espagne affiche une détermination sans faille à protéger cette ressource stratégique face aux ambitions marocaines. La montagne sous-marine, bien que située à plusieurs centaines de kilomètres des côtes canariennes, représente un atout économique majeur pour Madrid qui entend garder la main sur son exploitation future.

Ces tensions autour du mont Tropic révèlent comment les ressources naturelles deviennent progressivement l’épicentre des rivalités géopolitiques au Maghreb. L’exercice Sirius envoie un message clair: l’Espagne dispose des capacités militaires nécessaires pour défendre ses intérêts stratégiques et n’hésitera pas à les déployer si ses droits souverains sont menacés.