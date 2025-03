Maghreb : un accord avec la France sur les exportations de produits agricoles

Photo d'illustration

Depuis quelques mois maintenant, le climat était quelque peu électrique entre les agriculteurs français et marocains. Pour cause, il y avait des désaccords en ce qui concerne les exportations de diverses cultures agricoles notamment la tomate. Les agriculteurs français accusaient les producteurs marocains d’entretenir une forme de concurrence déloyale.

Après des mois de tensions entre agriculteurs français et marocains, un compromis a été trouvé pour encadrer l’exportation des tomates cerises en France. Ce nouvel accord bilatéral, qui devrait être signé à la mi-mars, vise à mieux coordonner l’arrivée des productions marocaines sur le marché hexagonal afin d’éviter une concurrence directe avec les récoltes locales.

Au cœur du différend, la crainte des producteurs français de voir les importations marocaines inonder le marché à un moment où leur propre production atteint son pic. Cette situation, dénoncée par plusieurs syndicats agricoles, a alimenté une vive polémique et entraîné des négociations serrées entre les deux pays.

Désormais, l’accord prévoit que les tomates cerises en provenance du Maroc seront introduites sur le marché français uniquement au début de la saison locale, ce qui devrait permettre une meilleure répartition de l’offre et atténuer les tensions commerciales. Cet arrangement ne se limite pas à une simple régulation des flux. Il répond aussi aux préoccupations des distributeurs et des consommateurs, qui cherchent un équilibre entre approvisionnement constant et soutien aux filières locales.

En instaurant une concertation plus étroite entre les producteurs des deux pays, l’accord pourrait favoriser une meilleure organisation des circuits de distribution et limiter la volatilité des prix. Si ce compromis est accueilli comme une avancée majeure, son application sera scrutée de près. La capacité des acteurs des deux filières à respecter cet engagement et à collaborer de manière durable sera déterminante pour éviter un retour des tensions. Dans un contexte où les débats sur la souveraineté alimentaire et la régulation du commerce agricole sont de plus en plus sensibles, cette entente franco-marocaine illustre la nécessité d’une coopération pragmatique pour préserver les intérêts de chacun.