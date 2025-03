Maghreb : un acteur clé mise sur l’augmentation de sa production d’engrais

Photo: DR

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement industriel en misant sur l’expansion de sa production d’engrais. OCP Nutricrops, filiale du géant marocain des phosphates OCP Group, prévoit d’augmenter sa capacité de production de 9 millions de tonnes d’ici 2028. Un projet d’envergure qui confirme la place du Maroc comme acteur clé dans le secteur des engrais à l’échelle mondiale.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, OCP Nutricrops prévoit la mise en place de deux nouveaux sites industriels et miniers. Selon des informations délivrées par nos confrères de l’AgenceEcofin, ces infrastructures stratégiques seront implantées à Mzinda (Youssoufia) et Meskala (Essaouira), des zones riches en ressources minières et propices au développement du secteur. Si le montant exact des investissements n’a pas été révélé, il est certain que ces projets nécessiteront des financements colossaux et une mobilisation importante des ressources locales.

L’enjeu est de taille : répondre à la demande mondiale croissante en fertilisants tout en soutenant l’essor de l’agriculture durable. À travers cette initiative, le royaume chérifien ambitionne non seulement de sécuriser l’approvisionnement des marchés internationaux, mais aussi de renforcer sa compétitivité face aux autres grands producteurs mondiaux d’engrais.

Cette expansion s’inscrit dans la stratégie globale du Royaume visant à accroître la valeur ajoutée de ses ressources naturelles. Le Maroc, qui détient plus de 70 % des réserves mondiales de phosphates, mise sur l’innovation et l’industrialisation pour transformer cette richesse en un levier de développement durable. OCP Nutricrops, à travers son programme d’extension, entend également promouvoir une production d’engrais plus respectueuse de l’environnement.

En développant des solutions adaptées aux spécificités des sols et aux besoins des agriculteurs, l’entreprise contribue à une agriculture plus efficiente et moins polluante, en phase avec les défis climatiques actuels. Avec la volatilité des marchés des matières premières et les tensions sur l’approvisionnement en engrais, le Maroc se positionne comme un acteur incontournable pour la sécurité alimentaire mondiale. En augmentant sa production et en consolidant son infrastructure industrielle, le Royaume affirme son rôle de fournisseur clé pour l’Afrique, l’Europe et d’autres régions du monde fortement dépendantes des importations d’engrais.