Maghreb: un complexe agroalimentaire stratégique bientôt prêt

Une usine agroalimentaire (Traitement des huiles végétales). Photo : DR

Les infrastructures industrielles jouent un rôle essentiel dans le développement économique en contribuant à la transformation des matières premières et à la création d’emplois. Parmi les projets en cours dans le Maghreb, l’usine d’extraction d’huile végétale de Jijel s’apprête à entrer en phase opérationnelle, marquant une avancée significative pour l’industrie agroalimentaire de la région.

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, en déplacement dans la wilaya de Jijel, a visité le complexe de trituration des graines oléagineuses et d’extraction des huiles végétales « Kotama Agri Food », situé dans la commune de Taher. Ce site industriel, transféré au groupe public « Madar » après avoir été confisqué aux oligarques de l’ancien régime, affiche un taux d’avancement des travaux de 94 %, contre 92 % à la fin décembre dernier.

Publicité

Lors de sa visite, le ministre a souligné que le projet sera achevé avant mai prochain, conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a salué le travail des ingénieurs et responsables locaux qui ont su mener à bien ce chantier malgré des débuts jugés difficiles, avec seulement 30 % des travaux réalisés à l’époque. Aujourd’hui, l’usine est en phase finale de construction et devrait bientôt débuter ses essais préliminaires.

Ce complexe industriel dispose d’une capacité de production de 5 000 tonnes par jour et comprend plusieurs unités essentielles : une unité de trituration des graines oléagineuses, une unité d’extraction des huiles végétales brutes, ainsi que des infrastructures de stockage pour la matière première, principalement du soja, et pour le produit final destiné à la commercialisation. L’unité de réception et de stockage des matières premières peut accueillir jusqu’à 225 000 tonnes de soja, garantissant un approvisionnement stable pour la production.

Une fois pleinement opérationnelle, l’usine répondra à environ 40 % des besoins nationaux en huiles végétales brutes et couvrira 60 % des besoins en tourteau, un sous-produit utilisé dans l’alimentation animale. Ce projet stratégique vise ainsi à renforcer la souveraineté alimentaire du pays en réduisant la dépendance aux importations et en valorisant les ressources locales.

Avec son entrée prochaine en activité, le complexe de Jijel représente un atout majeur pour l’économie nationale et s’inscrit dans une dynamique de relance industrielle visant à consolider la production agroalimentaire en Algérie.