Maghreb : un groupe arabe ambitionne d’étendre son empreinte dans la distribution

La région du Maghreb est une zone avec un grand marché de consommation. La classe moyenne s’y développe à vitesse grand V et les opportunités naissent à foison dans le domaine de la distribution. Le groupe égyptien Kazyon, acteur majeur du commerce de détail, renforce son ancrage au Maroc.

Pour soutenir son ambitieux plan d’expansion, l’entreprise vient de sécuriser un financement de 30 millions de dollars auprès de partenaires financiers. Objectif affiché : atteindre 200 supermarchés à travers le pays d’ici fin 2025. Présent sur le marché marocain avec 150 points de vente et un centre de distribution, Kazyon voit grand.

Cette injection de capitaux lui permettra d’intensifier son maillage territorial et de s’imposer comme un acteur incontournable de la grande distribution au Maroc, un pays où l’industrie alimentaire figure parmi les plus dynamiques du continent. L’essor de Kazyon s’inscrit dans un contexte de mutation du secteur de la distribution au Maroc. Face à une demande croissante pour des enseignes de proximité et des offres accessibles, le groupe égyptien mise sur son modèle de supermarchés à prix compétitifs pour séduire les consommateurs marocains.

Son expansion traduit également l’attractivité du marché marocain pour les investisseurs étrangers, séduits par la stabilité économique et la croissance du secteur de la grande distribution. En intensifiant sa présence, Kazyon entend non seulement consolider sa position au Maroc, mais aussi jeter les bases d’une éventuelle expansion régionale, avec le royaume comme tête de pont vers d’autres marchés africains.