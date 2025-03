Maghreb: un groupe italien quitte la Chine pour ce pays

Le président Tebboune (Photo de GETTY IMAGES / RYAD KRAMDI)

Le groupe industriel italien Idrobase, expert en équipements de nettoyage à haute pression, a récemment pris une décision stratégique : déplacer une partie de ses activités de production de la Chine vers l’Algérie. Cette initiative s’inscrit dans une vision d’expansion en Afrique et renforce les relations économiques entre l’Italie et l’Algérie.

L’entreprise a signé trois accords de coopération avec des partenaires algériens pour créer des unités de production spécialisées dans divers domaines : composants pour aspirateurs professionnels, systèmes de nettoyage pour l’hôtellerie-restauration et équipements de lavage haute pression pour les professionnels.

Publicité

Ces nouvelles installations bénéficieront du savoir-faire et des technologies développés par Idrobase en Chine et en Italie. Le groupe s’engage à maintenir un contrôle rigoureux sur la production pour garantir le respect des normes de qualité appliquées dans l’ensemble de ses sites. Ce transfert marque un changement significatif pour l’entreprise, qui opérait jusqu’alors depuis Ningbo, près de Shanghai.

Une stratégie alignée sur le « Plan Mattei »

Cette délocalisation vers l’Algérie s’intègre parfaitement dans la stratégie globale d’Idrobase visant à renforcer sa présence en Afrique. Elle s’inscrit également dans le cadre du « Plan Mattei« , une politique économique italienne visant à développer les relations commerciales et industrielles avec les nations africaines.

Bruno Ferrari, cofondateur d’Idrobase, a précisé que ce projet résulte d’une réflexion approfondie menée sur trois ans, avec l’ambition non seulement de conquérir de nouveaux marchés africains, mais aussi de créer des synergies avec des économies en développement.

Un processus de transfert qui durera neuf mois

Le processus de transfert industriel a déjà débuté et devrait durer environ neuf mois pour finaliser l’installation des lignes de production et former le personnel local. La stratégie prévoit une montée en puissance progressive des capacités de fabrication, avec certaines pièces produites en Algérie et d’autres importées des usines italiennes, avant d’être assemblées localement sous la marque Idrobase.