Maghreb: un groupe mise sur des partenariats clés pour accélérer sa production locale

© Pixabay

Les grandes entreprises du Maghreb cherchent régulièrement à renforcer leur développement industriel en collaborant avec des acteurs internationaux majeurs. Dans cette dynamique, Sonelgaz engage actuellement des discussions avec plusieurs groupes étrangers afin de concrétiser divers projets stratégiques liés à la production d’équipements énergétiques. Cette ouverture vise non seulement à renforcer l’expertise locale, mais également à positionner l’entreprise sur les marchés régionaux et internationaux.

Le groupe public Sonelgaz a placé la localisation de la production au cœur de sa stratégie industrielle. Trois axes majeurs sont actuellement en cours de développement : les éoliennes, les turbines à gaz de petite et moyenne taille, ainsi que les postes électriques de haute tension. En consolidant son ancrage industriel au niveau national, l’entreprise entend à terme se projeter sur la scène internationale. Pour cela, elle noue des partenariats stratégiques avec des acteurs de renom, à l’image de Siemens et General Electric.

Publicité

Dans le secteur des énergies renouvelables, Sonelgaz s’engage dans une coopération avec le groupe allemand Siemens pour la production locale d’équipements destinés aux éoliennes. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national visant à déployer 5 GW d’électricité éolienne, dont une première phase de 1000 MW prévue pour 2026. Parallèlement, les discussions portent également sur la maintenance des centrales électriques de type Siemens et le transfert de technologies pour les composants critiques des infrastructures énergétiques.

Concernant les postes électriques de haute tension, l’Algérie, longtemps dépendante des importations, ambitionne désormais de développer une production locale grâce à des partenariats ciblés. Sonelgaz s’appuie notamment sur son partenariat avec General Electric, matérialisé par un accord signé en mars 2024. L’installation des chaînes de montage est en cours, avec pour objectif d’accélérer la fabrication locale de ces infrastructures stratégiques.

Dans le domaine des turbines à gaz, Sonelgaz mise également sur la coopération avec des groupes américains pour dynamiser ce segment. Le partenariat avec General Electric prévoit la production locale de turbines de petite et moyenne taille, adaptées aux mini-réseaux électriques. En complément, des discussions sont en cours avec Baker Hughes, autre acteur majeur du secteur, pour explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

À travers ces initiatives, Sonelgaz se positionne comme un acteur clé de l’industrie énergétique, tout en poursuivant une double ambition : renforcer ses capacités de production locale et élargir son influence sur les marchés du Maghreb et de l’Afrique. Cette transformation industrielle traduit une volonté affirmée d’accélérer l’autonomie technologique du pays et de s’inscrire dans une dynamique de compétitivité à l’échelle régionale.