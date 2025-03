Maghreb: un produit interdit en Allemagne

(© picture alliance / ZB | Jens Kalaene)

Le commerce international des produits agricoles repose sur des normes sanitaires strictes visant à garantir la qualité et la sécurité des denrées alimentaires. Chaque pays ou région impose des réglementations spécifiques en matière de résidus de pesticides, de contaminants et d’autres critères sanitaires. L’Union européenne, en particulier, applique des contrôles rigoureux sur les importations agroalimentaires afin de protéger la santé des consommateurs. C’est dans ce cadre que l’Allemagne a récemment interdit la commercialisation d’un lot de poivrons marocains.

Les autorités sanitaires allemandes ont procédé au retrait d’un lot de poivrons en provenance du Maroc après avoir détecté un taux excessif de résidus de pesticides. Cette cargaison, expédiée depuis l’Espagne, a été soumise à un contrôle qui a révélé des niveaux alarmants d’Abamectine, une substance connue pour sa toxicité. Selon les analyses, les concentrations relevées variaient entre 0,12 mg/kg – ppm et 0,29 mg/kg – ppm, dépassant largement la limite maximale de résidus fixée à 0,03 mg/kg – ppm.

Le RASFF, le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de l’Union européenne, a jugé la situation particulièrement préoccupante. L’Abamectine, pesticide à action lente, peut avoir des effets néfastes sur le système nerveux et, dans les cas les plus graves, entraîner des troubles respiratoires pouvant mener à la mort. Le danger est d’autant plus important que cette substance peut être absorbée par inhalation ou contact cutané.

Ce retrait met en lumière l’importance des contrôles sanitaires et des réglementations en matière de pesticides dans le commerce international des produits agricoles. Il rappelle également aux exportateurs la nécessité de respecter scrupuleusement les normes en vigueur pour éviter de telles interdictions et préserver la confiance des marchés européens.