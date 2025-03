Maghreb : un projet pour numériser les services publics

Pixabay

La Tunisie accélère sa transition numérique avec la volonté de moderniser ses services publics et de les rendre plus accessibles à l’ensemble de la population. Le gouvernement a lancé un programme ambitieux visant à renforcer la couverture télécom sur tout le territoire, une étape clé pour la transformation numérique du pays.

Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Tunisie dispose déjà d’une couverture réseau très avancée, avec 99 % de la population bénéficiant des réseaux 2G et 3G, et 96 % de la 4G. Cependant, des disparités persistent entre les grandes villes et les zones rurales, où l’accès aux infrastructures numériques reste inégal. L’un des objectifs majeurs de cette transformation est de simplifier les démarches administratives pour les citoyens.

La digitalisation des services publics permettra de réduire les délais de traitement, d’améliorer la transparence et de sécuriser les échanges d’informations. À travers ce projet, le gouvernement entend faciliter l’accès aux documents officiels, aux services fiscaux, sociaux et autres prestations administratives en centralisant ces démarches sur des plateformes en ligne. Cette transition numérique vise également à lutter contre la corruption en limitant l’intervention humaine dans certaines procédures.

Au-delà de la modernisation des services publics, la numérisation représente un levier important pour l’économie tunisienne. En développant ses infrastructures numériques, la Tunisie renforce son attractivité auprès des investisseurs et favorise l’essor de nouvelles entreprises technologiques. Cette dynamique pourrait également impacter positivement d’autres secteurs, notamment l’éducation et la santé, qui bénéficieront d’une meilleure connectivité et de services optimisés.