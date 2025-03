Maghreb: Un véhicule autonome présenté par un constructeur français

Photo : DR

L’innovation technologique continue de transformer le paysage de la mobilité, et les véhicules autonomes figurent parmi les avancées majeures de ces dernières années. Au Maroc, une entreprise française spécialisée dans la mobilité et l’énergie a récemment dévoilé un véhicule autonome basé sur un modèle de la marque Hyundai intégrant des technologies de pointe.

Présente au Maroc depuis plus d’une décennie, FAAR Pronergy a profité de l’édition 2025 du Workshop sur les systèmes électroniques embarqués, organisé à l’École supérieure de technologie (EST) de Salé, pour présenter son dernier prototype. Conçu pour offrir une conduite entièrement automatisée, ce véhicule est doté de systèmes embarqués de nouvelle génération. Parmi les équipements intégrés figurent un radar, un lidar, un GPS, des caméras et des systèmes de contrôle compatibles avec des interfaces PC embarquées et des applications mobiles.

D’après Éric Nang-Tchee, directeur technique de FAAR Pronergy, ces technologies permettent d’optimiser la perception de l’environnement et la localisation du véhicule avec une grande précision. En plus de ses capacités d’autonomie, le prototype se distingue par sa flexibilité d’adaptation à différents contextes d’usage et de vitesse. Il vise non seulement à démontrer les avancées technologiques du groupe, mais également à répondre aux besoins spécifiques du marché marocain.

Khalid Ayouche, PDG de FAAR Pronergy, précise que cette innovation ne se limite pas à la recherche et au développement. L’entreprise met également à disposition une documentation technique complète, ainsi qu’un programme de formation et un accompagnement personnalisé. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer l’écosystème industriel local en intégrant des composants électroniques et mécaniques développés au Maroc.

Outre son rôle dans la formation académique et les tests en conditions réelles, le véhicule autonome de FAAR Pronergy pourrait trouver des applications dans des secteurs stratégiques comme la défense et la sécurité. L’entreprise ambitionne de développer des solutions adaptées aux spécificités locales tout en contribuant au développement des compétences en mobilité autonome au Maroc.