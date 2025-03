Maghreb: une alerte sérieuse émise par les autorités de ce pays

Photo d'illustration : Pixabay

Face à l’arrivée imminente d’un épisode climatique exceptionnel, les provinces marocaines d’Ifrane, Azilal, Béni Mellal et Midelt se préparent à affronter d’importantes chutes de neige. Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), ces territoires pourraient se retrouver sous 50 à 80 centimètres de neige entre jeudi soir et samedi matin. Cette couche blanche concernera principalement les zones situées au-delà de 1500 mètres d’altitude, tandis que d’autres provinces comme Al Haouz, Khenifra, Boulemane, Al Hoceima, Chefchaouen, Sefrou et Taroudant devraient recevoir entre 10 et 50 centimètres de neige.

Un pays habitué aux intempéries hivernales

Ce n’est pas la première fois cette année que le Maroc fait face à des conditions météorologiques difficiles. En novembre dernier, des inondations avaient déjà frappé plusieurs villages du nord après des précipitations exceptionnelles, nécessitant l’intervention des forces de secours. Quelques semaines plus tard, une vague de froid historique paralysait les régions montagneuses, avec des températures descendant jusqu’à -15°C dans certaines localités isolées du Haut Atlas. Ces phénomènes extrêmes rappellent tragiquement les événements de 2019 dans la vallée de l’Ourika, où plusieurs touristes avaient perdu la vie suite à des crues soudaines.

Avant même l’arrivée de cet épisode neigeux, les provinces septentrionales du royaume connaîtront dès ce mercredi soir d’importantes précipitations. Le bulletin d’alerte orange émis par la DGM prévoit des cumuls compris entre 40 et 60 millimètres de pluie dans les provinces d’Al Hoceima, Mdiq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza et Taounate. Ces averses, qui débuteront à 20h00 ce soir, devraient perdurer jusqu’à demain midi, rendant la circulation particulièrement dangereuse sur les routes du nord du pays.

Mobilisation des autorités face à la menace

Pour faire face à cette situation préoccupante, les autorités marocaines ont déclenché un dispositif spécial d’intervention. Des équipes de la Protection Civile ont été positionnées stratégiquement dans les zones à risque, tandis que le ministère de l’Équipement a mobilisé ses engins de déneigement pour maintenir ouvertes les principales voies de communication. Des centres d’hébergement d’urgence ont également été préparés pour accueillir d’éventuelles personnes sinistrées ou bloquées par les intempéries.

La population est appelée à la plus grande vigilance durant toute la période d’alerte. Les déplacements non essentiels sont fortement déconseillés, particulièrement dans les zones montagneuses où le risque d’isolement est élevé. Les autorités recommandent également aux habitants des régions concernées de constituer des réserves alimentaires suffisantes et de s’assurer du bon fonctionnement de leurs systèmes de chauffage, alors que les températures devraient chuter drastiquement dans les prochaines heures.