Maghreb : une autoroute moderne reliant ces 2 villes bientôt construites

Photo de kimi lee sur Unsplash

Le Maroc franchit une nouvelle étape dans le développement de ses infrastructures routières avec l’annonce du lancement imminent des études pour la future autoroute reliant Fès à Marrakech, en passant par Khénifra et Beni Mellal. Ce projet, qui vise à renforcer la connectivité entre les grandes villes du pays et à désenclaver certaines régions de l’intérieur, sera piloté par un bureau d’études spécialisé dès le mois prochain, selon le ministre de l’Équipement et de l’Eau.

Cette future autoroute s’inscrit dans la volonté du Royaume d’élargir son réseau routier afin d’accompagner la croissance économique et démographique. En reliant Fès, pôle universitaire et culturel majeur, à Marrakech, capitale touristique du pays, ce nouvel axe devrait fluidifier les échanges commerciaux et dynamiser l’activité économique des régions traversées.

Khénifra et Beni Mellal, souvent considérées comme des zones à fort potentiel, mais relativement enclavées, bénéficieront ainsi d’une meilleure accessibilité, facilitant le transport des marchandises et des personnes. Avec l’augmentation du trafic routier au Maroc, notamment entre les grandes métropoles, la nécessité d’améliorer les infrastructures devient pressante. L’axe Fès-Marrakech via l’Atlas représente un itinéraire stratégique pour les voyageurs et les transporteurs.

Actuellement, les trajets entre ces villes reposent principalement sur des routes nationales sinueuses, parfois saturées, ce qui rallonge considérablement les temps de parcours. Cette autoroute viendra donc non seulement améliorer la fluidité du trafic, mais aussi renforcer la sécurité routière. Au-delà de la mobilité, ce projet devrait également avoir des répercussions positives sur le développement économique local. La facilitation des échanges entre les différentes régions stimulera l’investissement, notamment dans le secteur agricole, industriel et touristique.

Beni Mellal, par exemple, qui joue un rôle clé dans l’agriculture marocaine, pourra bénéficier d’un accès plus rapide aux marchés de consommation. Cependant, la construction de cette autoroute devra également répondre aux défis environnementaux. La traversée de zones montagneuses sensibles impliquera des choix techniques et écologiques adaptés afin de limiter l’impact sur les écosystèmes. L’intégration de solutions durables, comme l’utilisation de matériaux moins polluants ou la mise en place de corridors écologiques, pourrait être un élément central du projet.