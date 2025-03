Maghreb: une banque se prépare à entrer en bourse

Photo Pixabay

Accéder aux marchés boursiers représente une étape stratégique pour les entreprises cherchant à élargir leur horizon financier et à renforcer leur assise économique. Ce processus, bien que porteur d’opportunités, implique des défis réglementaires, financiers et organisationnels. En Algérie, une banque s’apprête à franchir cette étape décisive : la Banque de Développement Local (BDL) officialisera son entrée en Bourse ce jeudi, marquant ainsi une nouvelle dynamique sur le marché financier national.

Après une opération de vente d’actions réussie, la BDL est désormais en mesure d’intégrer la cote officielle de la Bourse d’Alger. Cette entrée permettra d’élargir à six le nombre de sociétés cotées sur le compartiment principal, une première depuis la mise en place de cette place boursière à la fin des années 1990. La confirmation de cette admission a été faite par le président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouzenada, lors d’une conférence de presse tenue à Alger.

L’Offre publique d’actions à prix ferme (OPF), menée entre le 20 janvier et le 20 février derniers, a permis à la banque de lever 61,88 milliards de dinars algériens, soit la deuxième plus importante levée de fonds jamais réalisée sur le marché boursier local, après celle du Crédit Populaire d’Algérie (CPA) en 2023. Cette ouverture du capital, portant sur 30% des parts de la banque, a attiré un fort intérêt des investisseurs, avec une demande excédentaire par rapport à l’offre initiale. La totalité des 44,2 millions d’actions mises en vente a ainsi été placée, témoignant de l’engouement des épargnants et de la confiance du marché dans cette institution bancaire.

Le profil des souscripteurs révèle une forte participation des particuliers, qui détiennent environ 80% des actions vendues, tandis que les entreprises et les investisseurs institutionnels se partagent respectivement 17,23% et 3,57% du capital cédé. Dès son introduction en Bourse, les actions BDL deviendront librement négociables, permettant aux investisseurs de les revendre selon l’évolution du cours sur le marché. Proposée à un prix ferme de 1400 DA, soit avec une décote de 10% par rapport à sa valeur estimée à 1546 DA, l’action pourrait connaître des variations en fonction de l’offre et de la demande.

L’entrée en Bourse de la BDL ne se limite pas à un simple mouvement financier ; elle s’inscrit dans un processus plus large de modernisation du secteur bancaire en Algérie. En accueillant de nouveaux actionnaires, la banque ambitionne d’améliorer ses pratiques de gouvernance et de gestion, en adoptant des standards plus performants et transparents. De plus, cette ouverture de capital s’aligne sur la volonté des autorités publiques de dynamiser la place boursière nationale et d’encourager le financement de l’économie par des mécanismes diversifiés.

Les détenteurs d’actions pourront bénéficier d’un rendement attractif, avec un dividende estimé à environ 5% par action, un taux supérieur aux produits d’épargne classiques. Ce niveau de rentabilité, exonéré d’impôts et de taxes, constitue un atout supplémentaire pour séduire les investisseurs. Quant à la BDL, cette nouvelle configuration lui permettra de renforcer sa capacité de financement et d’accompagner plus efficacement les projets d’investissement dans divers secteurs de l’économie nationale.

L’introduction en Bourse de la BDL s’inscrit ainsi dans un mouvement de réforme plus global, visant à diversifier les sources de financement et à dynamiser l’activité du marché financier algérien. En ouvrant une nouvelle voie aux investisseurs et en renforçant la transparence dans le secteur bancaire, cette opération pourrait marquer une avancée significative pour l’économie nationale et favoriser l’essor de la place boursière locale.