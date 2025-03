Maghreb: une célèbre compagnie distinguée

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

Les voyages représentent aujourd’hui bien plus qu’un simple moyen de transport, ils sont une expérience en soi, marquée par des moments de découverte, de confort et de service. Les compagnies aériennes, en tant que lien essentiel entre les destinations, jouent un rôle clé dans la satisfaction des voyageurs. Grâce à leurs efforts constants pour améliorer leurs services, ces entreprises contribuent largement à façonner l’industrie du transport aérien. Récemment, l’une des plus grandes compagnies du Maghreb a été honorée pour ses efforts remarquables.

Royal Air Maroc (RAM) a récemment été distinguée lors de la 30ᵉ édition des Prix Travelranking à Madrid, un événement prestigieux organisé par le magazine spécialisé Agenttravel. La compagnie a reçu le titre de meilleure compagnie aérienne reliant l’Espagne à l’Afrique, un prix qui met en lumière ses initiatives continues pour offrir une expérience client de qualité. Ce succès souligne l’importance de RAM en tant que lien stratégique entre le Maroc et l’Espagne, renforçant son rôle de connecteur entre le Maghreb et l’Europe.

Cette distinction est le fruit des efforts de Royal Air Maroc pour moderniser sa flotte et diversifier ses routes. Son réseau aérien, couvrant plusieurs destinations sur le continent africain et en Espagne, a fait d’elle un choix privilégié pour de nombreux voyageurs. MHabib Skiredj, directeur régional de RAM pour la péninsule ibérique, a souligné que cette reconnaissance reflète non seulement la position de la compagnie en tant qu’acteur clé dans le transport aérien entre ces deux régions, mais aussi l’engagement de la compagnie à améliorer constamment ses services et à répondre aux attentes des passagers.

Les Prix Travelranking, qui récompensent les meilleures entreprises du secteur touristique selon les avis de 1600 agents de voyage, témoignent d’un travail de qualité et d’un impact réel dans l’industrie du voyage. Grâce à cette nouvelle distinction, Royal Air Maroc continue de démontrer son leadership dans le secteur aérien, consolidant sa réputation en tant que compagnie fiable et innovante.