Maghreb: une grande banque autorisée à opérer en France

La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) vient de franchir une étape cruciale dans son développement international. Selon les déclarations du ministre des Finances algérien, Abdelkrim Bouzerd, l’établissement a officiellement obtenu son agrément en France, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour ses activités bancaires.

Cette validation officielle, intervenue le 16 janvier dernier, a été prononcée après l’approbation de la Banque centrale européenne (BCE). Un accomplissement significatif qui permettra à la banque de proposer ses services aux membres de la communauté nationale résidant en France, notamment en facilitant l’ouverture de comptes bancaires.

Publicité

Un parcours semé d’embûches

Le processus d’obtention de cet agrément n’a pas été simple. La BEA a déposé son dossier le 22 février 2023 auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui dépend de la Banque de France. Les autorités françaises ont longuement examiné le dossier, demandant des clarifications sur le plan stratégique et réclamant la mise à jour de certaines données du plan business.

La BEA International, la succursale dédiée à ce projet d’expansion, ambitionne d’ouvrir cinq agences bancaires dans les principales villes françaises où réside une importante communauté algérienne. Cette stratégie vise à offrir un service bancaire de proximité et à renforcer les liens économiques entre l’Algérie et la France.

Une stratégie d’expansion européenne

Dans une perspective à plus long terme, la banque envisage une expansion progressive vers d’autres villes européennes, démontrant ainsi sa volonté de diversifier ses activités internationales et de se positionner comme un acteur bancaire transnational, malgré un contexte particulièrement tendu, au niveau politique, entre la France et l’Algérie. Ces tensions impliquant des troubles économiques, avec un net ralentissement des échanges.