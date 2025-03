Maghreb: vaste plan de modernisation dans le tourisme

Photo d'illustration (Unsplash)

Le Maroc enregistre chaque année une affluence touristique significative, consolidant sa position parmi les destinations les plus prisées. Cette dynamique pousse les autorités à intensifier leurs efforts pour renforcer et moderniser les infrastructures d’accueil. À l’approche d’événements d’envergure tels que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) et la Coupe du Monde 2030, le pays déploie un programme ambitieux pour améliorer son offre hôtelière.

Dans cette perspective, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, a détaillé les mesures mises en place pour dynamiser le secteur hôtelier. Son département a lancé le programme « Cap Hospitality », un dispositif visant à rénover 25 000 chambres à travers tout le pays. Ce projet repose sur l’octroi de prêts dont l’État prend en charge les intérêts, facilitant ainsi les investissements nécessaires à la modernisation des établissements d’hébergement touristique. Les financements proposés varient entre trois et cent millions de dirhams, avec des conditions de remboursement avantageuses, incluant une période de différé de paiement de deux ans et une durée d’amortissement pouvant atteindre douze ans.

Parallèlement à ces incitations financières, le ministère travaille en collaboration avec la Société marocaine d’Ingénierie touristique (SMIT) afin d’adapter l’offre hôtelière aux nouvelles attentes des visiteurs. L’objectif est d’attirer davantage d’investisseurs, qu’ils soient locaux ou internationaux, tout en diversifiant les expériences touristiques disponibles au Maroc. Cette initiative s’accompagne d’une politique de promotion renforcée, orchestrée par l’Office national marocain du Tourisme (ONMT). Des campagnes publicitaires, telles que « Maroc, Terre de Lumières », ont été intensifiées sur plusieurs marchés internationaux, et la diffusion des vidéos « Visit Morocco Originals » a été doublée sur les plateformes numériques.

En complément de ces actions promotionnelles, la participation du Maroc à des salons touristiques internationaux et l’ouverture de nouveaux bureaux de représentation de l’ONMT dans plusieurs pays témoignent de la volonté du gouvernement de renforcer l’attractivité du pays. Ces efforts conjugués visent à positionner le Maroc comme une destination de premier plan à l’échelle mondiale, tout en préparant ses infrastructures hôtelières aux défis des prochaines grandes compétitions sportives internationales.