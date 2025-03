Maghreb : vers la relance d’une unité de production de composants antibiotiques

Photo DR

L’Algérie veut se donner les moyens d’assurer son indépendance en ce qui concerne son approvisionnement en médicaments. C’est dans cette optique qu’un projet vieux de plusieurs années est sur le point de renaître de ses cendres. Après près de deux décennies d’inactivité, l’Unité de fabrication de principes actifs pour antibiotiques du complexe « Antibiotical », relevant du groupe public Saïdal, s’apprête à reprendre du service en juin prochain. Une annonce faite par le ministre de l’Industrie pharmaceutique et rapportée par nos confrères d’Algérie-Eco, qui marque une avancée significative dans la volonté de l’Algérie de renforcer son autonomie pharmaceutique.

Située à Médéa, cette unité industrielle joue un rôle clé dans la production de principes actifs destinés aux antibiotiques, éléments essentiels pour le marché de la santé. Sa mise à l’arrêt, il y a 19 ans, avait contraint le pays à dépendre largement des importations pour couvrir ses besoins en antibiotiques. Sa réactivation vise donc à réduire cette dépendance et à développer une production locale compétitive.

Publicité

Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement algérien visant à relancer et moderniser l’industrie pharmaceutique nationale. L’objectif est clair : faire de l’Algérie un hub pharmaceutique régional, capable non seulement de répondre aux besoins nationaux mais aussi d’exporter vers d’autres marchés africains et méditerranéens. Avec cette relance, l’Algérie franchit une nouvelle étape vers la souveraineté pharmaceutique, un enjeu stratégique qui permettrait de garantir un meilleur accès aux médicaments, de réduire la facture des importations et de stimuler la recherche et l’innovation locales.

Le secteur pharmaceutique devient ainsi un pilier de diversification économique, dans un pays encore largement dépendant des hydrocarbures. Au-delà de son impact sanitaire, cette relance envoie un signal positif aux investisseurs et partenaires du secteur. Elle témoigne d’une volonté politique affirmée de structurer une industrie pharmaceutique solide et compétitive. Le groupe Saïdal, fer de lance du secteur en Algérie, pourrait ainsi retrouver une place stratégique sur la scène pharmaceutique régionale.