Maghreb : vers l’ouverture de plusieurs usines dans ce secteur

L’Algérie affiche de grandes ambitions pour son industrie textile. Longtemps éclipsé par les hydrocarbures, ce secteur stratégique connaît un nouvel essor, porté par des investissements d’envergure. Parmi les acteurs clés de cette transformation, le groupe public GETEX prévoit d’ouvrir sept nouvelles usines en 2025, marquant une étape décisive dans la relance de la filière.

L’industrie textile algérienne, autrefois florissante, a souffert de la concurrence des importations et du manque de modernisation. Cependant, avec une demande locale croissante et une volonté politique affirmée de réduire la dépendance aux produits étrangers, le pays mise désormais sur une relocalisation de la production et une montée en gamme du textile « Made in Algeria ».

L’annonce de sept nouvelles unités de production par GETEX s’inscrit dans cette dynamique. Bien que les détails financiers du projet n’aient pas encore été divulgués, des sources proches du dossier indiquent qu’il s’agit d’un investissement majeur, avec un impact significatif sur l’emploi et la compétitivité du secteur. L’extension des capacités industrielles de GETEX ne se limite pas à une augmentation de la production. Ce projet vise également à renforcer l’emploi dans le secteur textile, un domaine historiquement générateur de main-d’œuvre.

En effet, l’initiative devrait faire grimper le nombre d’emplois créés par le groupe de 68 %, atteignant 14 800 postes d’ici 2027. Cette expansion industrielle pourrait aussi avoir des effets d’entraînement sur l’ensemble de la chaîne de valeur, en stimulant l’industrie du cuir, de la filature et du tissage, ainsi que les secteurs annexes comme le transport et la logistique. L’objectif affiché est clair, créer un écosystème textile robuste capable de rivaliser avec les grandes industries du secteur dans la région. L’Algérie ne cache pas son ambition d’attirer des investisseurs étrangers dans ce domaine. Avec des coûts de production compétitifs, une main-d’œuvre qualifiée et un accès facilité aux marchés africains et européens, le pays possède des atouts majeurs pour séduire les industriels du textile.

Des partenariats stratégiques sont en cours de négociation avec des entreprises internationales, intéressées par le potentiel du marché algérien et les perspectives d’exportation. Si la production nationale parvient à se structurer efficacement, l’Algérie pourrait devenir une plaque tournante du textile en Afrique du Nord, à l’image du Maroc et de la Tunisie.