Maghreb: voici les 5 prénoms préférés pour leurs filles dans un pays en 2023

Photo Pixabay

Accueillir un nouveau-né est un moment de joie pour une famille, marquant le début d’une nouvelle aventure. Parmi les premières décisions des parents figure le choix du prénom, une étape chargée de signification et d’attentes. Au Maroc, ce choix se porte souvent sur des prénoms aux sonorités douces et aux significations profondes. En 2023, un prénom féminin en particulier s’est distingué en étant le plus attribué aux nouveau-nées.

D’après les données révélées par Le Journal des Femmes, le prénom Nour a été choisi par 1 557 familles marocaines pour leurs filles. Signifiant « lumière » en arabe, ce prénom est apprécié pour sa simplicité et son caractère intemporel. Il est également reconnu pour sa neutralité, étant utilisé aussi bien pour les filles que pour les garçons.

En seconde position, Inès a conquis de nombreuses familles avec 1 290 naissances enregistrées. Ce prénom, d’origine arabe et latine, signifie « compagnon fidèle » et est apprécié pour son élégance et sa sonorité fluide. Le troisième prénom le plus populaire est Aya, qui signifie « miracle » ou « signe divin » en arabe, attribué à 958 nouveau-nées.

D’autres prénoms figurent dans le classement, témoignant de la diversité des choix parentaux au Maroc. Assia (877 naissances) et Yasmine (847 naissances) complètent le top cinq. Plus loin dans la liste, Aïcha (704 naissances) et Maryam (612 naissances) continuent de séduire par leur portée historique et spirituelle. Enfin, Nora (609 naissances) et Fatima (535 naissances) illustrent l’attachement des familles à des prénoms ancrés dans la culture marocaine.

Le choix d’un prénom est souvent influencé par des facteurs culturels, religieux ou familiaux. L’attrait pour Nour et les autres prénoms en vogue révèle les tendances actuelles et l’évolution des préférences au sein des foyers marocains. Chaque année, ces classements mettent en lumière les noms qui marquent une génération, tout en conservant des références intemporelles qui traversent les époques.