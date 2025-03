Mariage à l’Assemblée nationale: Louis Vlavonou parraine 32 personnels du groupe de sécurité

Charlemagne Yankoty _ Photo : Présidence du Bénin

Le président de l’Assemblée nationale a parrainé le vendredi 7 Mars 2025 l’union légale de 32 personnels du groupe de sécurité de l’institution sanctionnée par l’acte solennel de Charlemagne Yankoti se fondant sur les dispositions des articles 153,154, 155 et 159 du code des personnes et de la famille en vigueur en République du Bénin.

C’est l’esplanade extérieure de l’Assemblée nationale du Bénin qui a accueilli la cérémonie de mariage en présence des autorités, parents et amis des heureux élus. Mais avant de passer à l’acte qui authentifie cette union au profit de chaque couple, Charlemagne Yankoti en sa qualité de maire de la ville de Porto-Novo ; a dit en peu de mots ce que devrait être le sens du mariage pour les humains. Il n’a pas manqué d’insister sur la force de l’amour à éprouver pour soutenir son conjoint ou sa conjointe en cas de nécessité. A en croire ses propos, on s’unit pour le meilleur et pour le pire car il y aura des situations agréables et désagréables mais à surmonter en tenant compte du discernement et de la bonne communication entre épouse et époux. Le parrain ne s’est pas trop écarté de la logique du maire. Il a montré qu’il n’y pas de rose sans épine pour montrer combien se mettre ensemble est doux et à la fois amère. Il suffit de s’en remettre à la compréhension et au dialogue a dit l’autorité parlementaire pour apporter le soutien utile et nécessaire à ses désormais filles et fils pour une bonne suite de l’aventure de vie de couple. Mais avant le cérémonial de conseils, les heureux du jour ont eu droit aux félicitations de Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale après celles de l’aumônier militaire de la ville de Porto-Novo, le chef par intérim du groupe de sécurité de l’Assemblée nationale sans perdre de vue le patron de la garde républicaine.