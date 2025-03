Mosquée centrale de Porto-Novo: Le nouvel imam connu et installé dans ses fonctions

Mosquée Centrale de Porto-Novo (Benin). Photo : DR

Le nouvel Imam de la mosquée centrale de la ville de Porto-Novo est connu. Il a pour nom Ichaou Alakouko Samad et a été installé dans ses fonctions le vendredi 22 Mars 2025 sous l’autorité du patriarche Karim Urbain da Silva. La cérémonie d’installation a eu lieu dans les locaux de la mosquée centrale dans une ambiance de grande satisfaction à en croire à la forte mobilisation dans le but de soutenir et de marquer l’adhésion à ce choix consensuel en respect aux valeurs morales.

Elle intervient à moins d’une semaine du décès de son prédécesseur, El-Hadj Amzat Houzéifa dans un contexte marqué par le souci de combler le grand vide laissé par cette illustre personnalité religieuse afin de barrer la voie aux méfaits des ambitions suicidaires. C’est le fondement de cette concrétisation selon les propos du patriarche da Silva dans la mesure où à en croire à la même source, la nature a horreur du vide. Et le choix du successeur satisfait bien à certaines qualités de l’ancien occupant du siège pour ne pas dire totalement.

Après la cérémonie ou le rite de consécration placé sous la bénédiction de Karim Urbain da Silva assisté pour la circonstance de Gafarou Akanni, secrétaire général du CCMP ; le nouvel imam a exprimé sa reconnaissance à l’assistance notamment la communauté musulmane en rassurant que la branche ne se cassera pas dans les mains du caméléon. Une manière d’affirmer sa capacité à assumer la fonction en agissant dans le sens du renforcement du vivre ensemble et l’unité de la communauté musulmane sans ignorer la promotion du dialogue interreligieux comme le faisait si bien son prédécesseur.

Une nouvelle ère de gouvernance s'ouvre donc pour la communauté musulmane de la ville capitale, impatiente de prendre connaissance des premiers actes du nouvel imam Ichaou Alakouko Samad.