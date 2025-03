MTN Bénin célèbre les vendeuses de Dantokpa

Photo : DR

À la veille de la Journée Internationale des Droits de la Femme, le vendredi 7 mars 2025, MTN Bénin a illuminé le cœur des femmes du marché de Dantokpa à Cotonou en leur offrant un moment de détente unique et mémorable. L’événement, organisé sous le signe de la convivialité et de la reconnaissance, a permis aux commerçantes de s’évader du tumulte quotidien de leurs activités pour vivre des instants de joie et de partage.

Sous une décoration aux couleurs vives et dynamiques de la marque MTN, le centre commercial de Singbo Glouè a accueilli des centaines de femmes venues non seulement du marché de Dantokpa mais aussi des environs. Au programme, une ambiance festive et décontractée avec des jeux, des danses et des animations diverses. Deux artistes de renom, Bobo Wê et Sessimè, ont enflammé la scène, offrant des performances qui ont fait vibrer les participantes.

Pour agrémenter davantage la fête, de nombreux lots ont été distribués lors des jeux organisés. Les heureuses gagnantes sont reparties avec des casques, des sacs, des tee-shirts, des casquettes et même des chocolats, tous marqués de l’effigie de MTN Bénin. Ce geste généreux a renforcé l’engagement de la marque envers la communauté féminine et montré son soutien au quotidien difficile des vendeuses du marché.

Les témoignages recueillis sur place illustrent l’impact positif de cette initiative. « Je tiens à remercier MTN, ils font beaucoup pour nous, les femmes de marché. Aujourd’hui, ils nous ont donné de la joie et fait revivre l’espoir », confie l’une des commerçantes, sourire aux lèvres. Une autre participante a exprimé sa reconnaissance en ces termes : « Avec ces événements, la femme se revoit dans son rôle de femme, de soutien, et cela nous redonne confiance en nous-mêmes. »

Pour Géo-Scalinov Kpadonou, Regional Manager de MTN Bénin, l’objectif de cette journée allait bien au-delà d’une simple action marketing. « Nous n’avons pas voulu faire du placement de produits. L’idée était simplement de partager un bon moment avec ces femmes extraordinaires qui contribuent au succès de notre marque », a-t-il expliqué. « C’est notre manière de montrer que nous voulons tout donner ensemble avec notre communauté », a-t-il ajouté, tout en promettant d’autres initiatives tout au long de l’année.

Cet événement a permis aux femmes de Dantokpa de s’échapper du stress quotidien et de se sentir valorisées. MTN Bénin, par ce geste symbolique mais significatif, a su créer un espace où la reconnaissance et la célébration des femmes étaient au cœur des activités. En cette veille du 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes, l’opérateur téléphonique a su démontrer que le soutien aux femmes ne se limite pas à des mots mais se traduit également par des actions concrètes et chaleureuses.

En somme, cette journée restera gravée dans les mémoires comme un moment où MTN Bénin a su allier bien-être, partage et solidarité, renforçant ainsi son image de marque proche de sa communauté et attentive aux besoins des femmes. L’espoir est désormais que cette belle initiative se pérennise et devienne un rendez-vous annuel attendu par toutes les commerçantes de Dantokpa et au-delà.