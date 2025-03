Nigeria : La douane intercepte des camions béninois avec 125 000 litres d’essence de contrebande

Tinubu (DR)

La douane nigériane a intercepté un important stock de carburant de contrebande dans l’État de Kebbi. L’opération a permis de saisir 125 000 litres de Premium Motor Spirit (PMS), d’une valeur estimée à 125 millions de nairas, soit environ 50 millions de francs CFA. Les camions de marque Scania étaient immatriculés au Bénin, a précisé le média nigérian Nairametrics, citant les propos du Contrôleur général des douanes, Bashir Adewale Adeniyi, lors d’une conférence de presse organisée à Birnin Kebbi.

Le premier camion, immatriculé BC-7184RB, transportait 766 bidons de 25 litres chacun et 18 fûts de 200 litres. Le second, immatriculé AT-2457RB, contenait 1 454 bidons de 25 litres ainsi que plusieurs fûts de 200 litres. Le troisième camion, immatriculé BV-6240RB, transportait 1 350 bidons de 25 litres et 18 fûts de 200 litres.

En plus de ces cargaisons, les agents ont découvert 805 bidons de 25 litres de carburant dans plusieurs zones identifiées comme des points sensibles pour la contrebande, notamment à Dolekeina, Zaria Kalakala, Tunga Waterside et Lolo Tsamiya. L’administration douanière a précisé que cette saisie s’inscrit dans le cadre de ses efforts pour lutter contre le trafic illicite de carburant, qui nuit à l’économie nationale et compromet la sécurité des frontières.