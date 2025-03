Nouvelle propriété intellectuelle de Dongaco SA : Crown Cola bientôt sur le marché

Photo : DR

Le géant complexe industriel Dongaco, filiale du Groupe SAYO, déjà présent dans la raffinerie de l’huile végétale, dans la fabrication de rames de papier, de textiles de savons et détergents, continue d’étoffer son offre sur le marché béninois et ouest africain. Dans un futur proche, il va étendre son catalogue avec la production des boissons en cannette, en bouteilles de verre et en plastique de marque Crown Cola.

Nouvelles boissons en cannettes, en bouteilles de verre et en plastique Made in Bénin de marque Crown Cola. C’est le nouveau produit que propose le géant groupe industriel Dongaco aux consommateurs béninois et de la sous région. C’est la vision des dirigeants de Dongaco SA pour un nouveau départ. Il s’agit de boissons de fruits notamment des jus d’orange, de pomme, de cocktail de fruits soda agréable à boire embouteillées dans des canettes, des bouteilles en verre et en plastique de 330 centilitres, 500 et 1500 centilitres. Il s’agit de boissons de la marque forte et innovantes Crown Cola Berverages développée avec des objectifs clairs.

Qui est Dongaco SA?

Le complexe industriel Dongaco SA se positionne comme un acteur clé dans la fabrication et la commercialisation de concentrés, matières premières essentielles pour la production de boissons gazeuses, énergétiques et autres produits sans gluten, sans alcool, et contenant une quantité réduite de sucre. Les saveurs de ses boissons sont soigneusement adaptées aux spécificités de chaque marché, répondant ainsi aux besoins diversifiés des consommateurs. Avec le soutien de partenaires financiers et techniques, cette entreprise présente un modèle de franchises complet, incluant la licence d’exploitation, des lignes de remplissage, la fourniture de concentrés et d’autres intrants nécessaires à la fabrication des boissons.

Des marques solides et diversifiées

La direction générale de Dongaco SA croit fermement que la combinaison de de ses marques mondiales et locales fortes lui permettra de créer un impact durable au sein des communautés où elle opére. Elle inspire ainsi à de meilleurs choix en améliorant la qualité nutritionnelle de ses produits. Grâce à l’expertise en innovation de son organisation mondiale, elle continue à innover pour offrir des produits répondant aux attentes de ses consommateurs, tout en garantissant la qualité, la sécurité et la durabilité.

Des équipes hautement qualifiées

Pluridisciplinaires, les équipes de Dongaco, composées d'experts en électromécanique, maintenance, laboratoire, production, marketing, recherche et développement (R&D), ressources humaines et logistique, sont formées pour répondre aux exigences les plus élevées. Leur expertise garantit l'excellence opérationnelle dans tous nos processus. Avec une couverture logistique et dynamique commerciale : elle dispose d'une infrastructure logistique robuste, permettant une couverture géographique étendue. Avec le soutien de collaborateurs hautement qualifiés, Dongaco a une présence forte de ses produits sur l'ensemble des marchés cibles. En permanence les dirigeants de Dongaco SA renforcent les normes en matière de sécurité, de qualité et de durabilité pour préserver la confiance de ses partenaires et consommateurs. Ils ont pris l'engagement de rester résolument dans le progrès social et économique, tout en mettant l'accent sur le bien-être par une alimentation saine et à générer une croissance rentable et durable, aujourd'hui et pour les générations à venir.