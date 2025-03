Pétrole en Afrique : un pays arabe veut exporter ses produits

Photo : Reuters

Dans un contexte mondial où les pays producteurs cherchent à diversifier leurs marchés, l’Irak a décidé de s’orienter vers l’Afrique pour accroître ses exportations de pétrole. Le pays, traditionnellement orienté vers l’Asie, avec la Chine et l’Inde comme principaux clients, entend profiter de ses prix compétitifs et d’une production stable pour se positionner comme un fournisseur clé pour le continent africain.

Actuellement, l’Irak exporte entre 3,2 et 3,5 millions de barils de pétrole par jour, dont une grande majorité (70 %) est dirigée vers l’Asie. Cependant, face à la dépendance croissante vis-à-vis de ce marché et des fluctuations de la demande, le gouvernement irakien cherche à ouvrir de nouveaux horizons en Afrique. L’idée est de réduire la vulnérabilité du pays face aux évolutions économiques des marchés asiatiques, tout en profitant du potentiel de croissance de l’Afrique dans le domaine énergétique.

Avec des économies africaines en développement rapide et un besoin croissant en énergie, l’Afrique se positionne de plus en plus comme un marché stratégique pour les grandes puissances pétrolières. Dans cette optique, l’Irak entend renforcer ses relations commerciales avec le continent, en proposant une offre compétitive et une stabilité dans la production qui sauront séduire les acheteurs africains. L’Afrique est désormais l’une des régions au monde dont la demande en énergie connaît la plus forte croissance.

De nombreuses nations africaines, comme le Nigeria, l’Angola et l’Afrique du Sud, sont déjà de gros consommateurs de pétrole, et d’autres pays du continent commencent à développer des secteurs industriels et des infrastructures nécessitant d’importantes quantités d’énergie. L’Irak, avec sa position géographique et sa production de pétrole stable, espère tirer profit de cette dynamique en proposant du pétrole brut à des prix compétitifs. De plus, contrairement à certains grands fournisseurs mondiaux qui rencontrent des difficultés politiques ou logistiques, le pays arabe affiche une fiabilité croissante sur les marchés mondiaux.